Селянне станет соведущим финской версии Top Gear

Теги Теему Селянне Сборная Финляндии по хоккею телевидение НХЛ Хоккей

Теему Селянне станет соведущим финской версии Top Gear .

Другими ведущими станут комик Исмо Лейкола и актер Кристоффер Страндберг. Трио будет соревноваться друг с другом в знании автомобилей, так и в мастерстве вождения.

Шоу выйдет весной 2024 года.

Напомним, Селянне коллекционирует автомобили, сейчас в его коллекции 25 машин. На пике карьеры он владел 43 автомобилями. Экс-хоккеист также участвовал в ралли.

За карьеру в НХЛ Селянне провел 1451 матч и набрал 1457 очков, становился обладателем Кубка Стэнли и был введен в Зал славы хоккея.

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