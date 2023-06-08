Теему Селянне станет соведущим финской версии Top Gear .

Другими ведущими станут комик Исмо Лейкола и актер Кристоффер Страндберг. Трио будет соревноваться друг с другом в знании автомобилей, так и в мастерстве вождения.

Шоу выйдет весной 2024 года.

Напомним, Селянне коллекционирует автомобили, сейчас в его коллекции 25 машин. На пике карьеры он владел 43 автомобилями. Экс-хоккеист также участвовал в ралли.

За карьеру в НХЛ Селянне провел 1451 матч и набрал 1457 очков, становился обладателем Кубка Стэнли и был введен в Зал славы хоккея.