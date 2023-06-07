Кофилд о 8-летнем контракте с «Монреалем»: «Я очень рад. Наша команда идет правильным курсом. Мы с Сузуки хотим быть лидерами и помогать ей расти»

Теги Монреаль НХЛ Коул Кофилд Ник Сузуки Хоккей

Коул Кофилд рад тому, что останется в «Монреале» надолго.

«Канадиенс» подписали с 22-летним форвардом контракт на 8 лет с кэпхитом 7,85 миллиона долларов. 

«Мне все нравится здесь. Для меня Монреаль – это второй дом. Или первый, называйте как хотите. Я очень рад, что останусь здесь надолго. 

Мы стремимся к тому, чтобы стать лучшими. Я считаю, что сам прибавляю с каждым годом, становлюсь лидером команды и подаю пример. 

Глядя на Ника Сузуки, делающего все правильно, все стремятся быть такими же. Наша культура и позитивное отношение к игре оказывают влияние на всех ребят. Команда идет правильным курсом. 

Мы с Ником хотим быть лидерами и помогать ей расти. Я думаю, что наша энергия и страсть как бы подпитывают других ребят. Мы все уверены в нашем будущем, в том, что все будет хорошо», – сказал Кофилд.

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6 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Ответ Canadiens
Наконец то у Монреаля есть топовые форварды
Если ваши топы - это Сузуки и Кофилд, то вам ничего не светит
+6
-1
+5
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Strannix
Ты главное не превратись в травмата
+4
-1
+3
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Canadiens
Наконец то у Монреаля есть топовые форварды
+1
-1
0
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