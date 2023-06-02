«Монреаль» ведет переговоры с Кофилдом о контракте на 7-8 лет. Зарплата будет меньше 7,87 млн долларов – это кэпхит Сузуки
Коул Кофилд может подписать долгосрочный контракт с «Монреалем».
У 22-летнего нападающего истекает соглашение новичка – он становится ограниченно свободным агентом.
Канадский клуб постепенно добивается прогресса в переговорах с Коулом Кофилдом о новом контракте. Стороны обсуждают продление договора на семь или восемь лет.
Сообщается, что среднегодовая зарплата американского форварда не превысит кэпхит капитана «Канадиенс» Ника Сузуки, оклад которого составляет 7,87 миллиона долларов в год.
Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
В общей сложности в лиге нападающий отметился 84 (53+31) баллами в 123 играх.
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