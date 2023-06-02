«Монреаль» ведет переговоры с Кофилдом о контракте на 7-8 лет. Зарплата будет меньше 7,87 млн долларов – это кэпхит Сузуки

Теги Монреаль НХЛ Коул Кофилд Ник Сузуки Хоккей

Коул Кофилд может подписать долгосрочный контракт с «Монреалем».

У 22-летнего нападающего истекает соглашение новичка – он становится ограниченно свободным агентом.

Канадский клуб постепенно добивается прогресса в переговорах с Коулом Кофилдом о новом контракте. Стороны обсуждают продление договора на семь или восемь лет.

Сообщается, что среднегодовая зарплата американского форварда не превысит кэпхит капитана «Канадиенс» Ника Сузуки, оклад которого составляет 7,87 миллиона долларов в год.

Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

В общей сложности в лиге нападающий отметился 84 (53+31) баллами в 123 играх.

2 комментария

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usenko
Если смогут договориться в районе 7,5 млн на 7 или 8 лет, то или клуб переплатит или Кофилд продешевит. Лучше бы для обеих сторон был мостик на 6 миллионов года на 2-3
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PatologoanatoM
Кофилд шёл по графику 45-47 голов за сезон, но травма плеча и операция все перечеркнули. Пареньку 22 года , если все залечил норм и без последствий для броска, то 7,5 м за игрока, способного колотить 40 голов за сезон - это отличная сделка, но каким он будет после операции??он и в прошлом сезоне 15 игр пропустил.
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