«Монреаль» ведет переговоры с Кофилдом о контракте на 7-8 лет. Зарплата будет меньше 7,87 млн долларов – это кэпхит Сузуки

Коул Кофилд может подписать долгосрочный контракт с «Монреалем».

У 22-летнего нападающего истекает соглашение новичка – он становится ограниченно свободным агентом.

Канадский клуб постепенно добивается прогресса в переговорах с о новом контракте. Стороны обсуждают продление договора на семь или восемь лет.

Сообщается, что среднегодовая зарплата американского форварда не превысит кэпхит капитана «Канадиенс» , оклад которого составляет 7,87 миллиона долларов в год.

Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

В общей сложности в лиге нападающий отметился 84 (53+31) баллами в 123 играх.