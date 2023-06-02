Гребенкин о родном Серове: «Сейчас хоккея почти нет, но ребята выбираются в другие города. Когда я начинал, Лучникова разрывала всю школу»

Никита Гребенкин рассказал о развале хоккея в своем родном городе Серове.

– У Серова богатая хоккейная история. А что сейчас?

– Сейчас хоккея практически нет. Но все равно ребята выбираются в другие города. Начинают играть в Серове, а потом переходят в другие команды.

– Меня удивило, что из Серова вышли не только хоккеисты-мужчины, но и девушки. Та же из « ».

– С Полиной я сам начинал играть в хоккей. Она была лучшим игроком нашей команды 2003 года. А она 2002 года рождения. Девочки быстрее взрослеют, и она была сильнее всех. Разрывала всю детскую школу. Мы ездили по городам на турниры - она была лучшей во всем: по голам, передачам, очкам. Все равнялись на нее.

– В какой момент она перестала играть с вами?

– Я переехал в Екатеринбург в восемь лет и упустил этот момент. А через два года перешел в «Магнитку», – сказал форвард « », признанный лучшим новичком минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.