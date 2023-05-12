Где смотреть Сборная Швеции – Сборная Латвии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 25 мая
В четверг, 25 мая, сыграют сборная Швеции и сборная Латвии в четвертьфинале Чемпионата Мира по хоккею.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Арена-Рига».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швеции – сборная Латвии
- Начало матча запланировано на 20:20 по московскому времени.
Комментарии