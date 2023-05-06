Андерсен – 3-й вратарь в истории «Каролины», выигравший первые 3 матча в плей-офф за клуб

Фредерик Андерсен одержал 3 победы в 3 матчах в этом плей-офф и вошел в историю «Каролины».

«Харрикейнс» разгромили «Девилс» (6:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).

33-летний датчанин отразил отразил 28 бросков из 29 и был признан второй звездой. В 3 матчах текущего плей-офф он одержал 3 победы при 96,3% сэйвов.

Этот плей-офф стал первым для в составе «Харрикейнс» и в принципе с 2020 года. В 2021 и 2022 годах он пропускал кубковые матчи из-за травм.

Также из-за болезни и травмы он не играл в первых 5 матчах серии с «Айлендерс» в этом году.

Ранее в истории «Каролины» и «Хартфорда» только 2 вратаря выигрывали первые 3+ матча в плей-офф за клуб. Это Майк Лиут (1986 год, 4) и (2019, 3).