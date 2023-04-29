Андерсен отразил 33 из 34 бросков «Айлендерс» в 6-м матче серии. Вратарь «Каролины» сыграл в плей-офф впервые с 2020 года

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 33 из 34 бросков «Айлендерс» в 6-м матче.

33-летний датчанин сыграл впервые в этом розыгрыше плей-офф. «Харрикейнс» победили клуб с Лонг-Айленда (2:1 ОТ) и выиграли серию (4-2).

В 2021 и 2022 году Андерсен ни разу не сыграл в плей-офф за «Торонто» и «Каролину» из-за травм.

В этом сезоне он пропустил первые 5 игр серии с « » из-за болезни и нераскрытой травмы. Ворота «Харрикейнс» в этих матчах защищал Антти Раанта.

«Я уже давно не играл в плей-офф. Так что сегодня я был очень воодушевлен», – сказал после игры.