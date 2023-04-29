Андерсен отразил 33 из 34 бросков «Айлендерс» в 6-м матче серии. Вратарь «Каролины» сыграл в плей-офф впервые с 2020 года

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Фредерик Андерсен Хоккей

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 33 из 34 бросков «Айлендерс» в 6-м матче.

33-летний датчанин сыграл впервые в этом розыгрыше плей-офф. «Харрикейнс» победили клуб с Лонг-Айленда (2:1 ОТ) и выиграли серию (4-2). 

В 2021 и 2022 году Андерсен ни разу не сыграл в плей-офф за «Торонто» и «Каролину» из-за травм.

В этом сезоне он пропустил первые 5 игр серии с «Айлендерс» из-за болезни и нераскрытой травмы. Ворота «Харрикейнс» в этих матчах защищал Антти Раанта. 

«Я уже давно не играл в плей-офф. Так что сегодня я был очень воодушевлен», – сказал Андерсен после игры. 

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1 комментарий

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Антон
Что такое "нераскрытая травма"? Или как в анекдоте:
- Куда пальцем не ткну - везде болит
- Так у вас, батенька, палец сломан
+2
0
+2
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