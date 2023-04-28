Кессел пропустил матч в НХЛ впервые с октября 2009 года. Его рекордная серия из 1064 игр подряд не прервалась – считается только регулярка

Теги Кубок Стэнли Фил Кессел НХЛ Вегас Виннипег Уильям Каррье Брюс Кэссиди Хоккей

Форвард «Вегаса» Фил Кессел пропустил матч в НХЛ впервые с октября 2009 года.

Игрок не вышел на пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (4:1, 4-1).

35-летний американец остался в запасе по решению тренера. В 4 матчах серии с «Джетс» в его активе 2 (0+2) очка. 

В составе «Голден Найтс» Кессела заменил Уильям Каррье, вернувшийся в строй после травмы. 

Фил пропустил игру своей команды в регулярном чемпионате НХЛ или плей-офф впервые с 31 октября 2009 года, когда выступал за «Бостон». 

При этом его рекордная серия по числу игр подряд без пропусков (1064) не прервалась, так как для клуба «железных людей» учитываются только матчи регулярок. 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Глядя на Кессела, в жизни не подумаешь, что этот забавный толстяк - главный терминатор в истории лиги. 1064 матча подряд - феноменальный результат.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Мастодонт, какое же бычье здоровье нужно иметь, красавец.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
«Гвозди бы делать из этих людей»
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitrysomov
Ответ Дмитрий Кутузов
Глядя на Кессела, в жизни не подумаешь, что этот забавный толстяк - главный терминатор в истории лиги. 1064 матча подряд - феноменальный результат.
Жировая ткань в человеке как раз для этого и нужна - чтобы суставы с костями выдерживали ударную нагрузку.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
это не у кессела здоровье, это у здоровья кессел
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Ответ Андрей Хенто
Мастодонт, какое же бычье здоровье нужно иметь, красавец.
Ещё и онкологию когда-то победил. Настоящий слон
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий