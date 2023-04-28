Кессел пропустил матч в НХЛ впервые с октября 2009 года. Его рекордная серия из 1064 игр подряд не прервалась – считается только регулярка

Форвард «Вегаса» Фил Кессел пропустил матч в НХЛ впервые с октября 2009 года.

Игрок не вышел на пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (4:1, 4-1).

35-летний американец остался в запасе по решению тренера. В 4 матчах серии с «Джетс» в его активе 2 (0+2) очка.

В составе «Голден Найтс» заменил , вернувшийся в строй после травмы.

Фил пропустил игру своей команды в регулярном чемпионате или плей-офф впервые с 31 октября 2009 года, когда выступал за «Бостон».

При этом его рекордная серия по числу игр подряд без пропусков (1064) не прервалась, так как для клуба «железных людей» учитываются только матчи регулярок.