«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии. У 37-летнего Паршина 1 шайба в 9 играх плей-офф

«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии, обыграв в финале «Зволен» (4-1).

В пятом матче серии команда выиграла со счетом 3:0.

Титул в словацкой экстралиге стал для « » 9-м в истории и первым с 2015 года.

Чемпионом страны в составе коллектива стал 37-летний российский форвард .

Он стал четвертым бомбардиром команды в регулярном чемпионате с 28 (12+16) очками в 34 играх.

В плей-офф забросил 1 шайбу в 9 играх. В финальной серии участия не принимал.