«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии. У 37-летнего Паршина 1 шайба в 9 играх плей-офф
«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии, обыграв в финале «Зволен» (4-1).
В пятом матче серии команда выиграла со счетом 3:0.
Титул в словацкой экстралиге стал для «Кошице» 9-м в истории и первым с 2015 года.
Чемпионом страны в составе коллектива стал 37-летний российский форвард Денис Паршин.
Он стал четвертым бомбардиром команды в регулярном чемпионате с 28 (12+16) очками в 34 играх.
В плей-офф забросил 1 шайбу в 9 играх. В финальной серии участия не принимал.
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