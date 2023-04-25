«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии. У 37-летнего Паршина 1 шайба в 9 играх плей-офф

Теги результаты Денис Паршин чемпионат Словакии Кошице Зволен Хоккей

«Кошице» в 9-й раз стал чемпионом Словакии, обыграв в финале «Зволен» (4-1).

В пятом матче серии команда выиграла со счетом 3:0. 

Титул в словацкой экстралиге стал для «Кошице» 9-м в истории и первым с 2015 года. 

Чемпионом страны в составе коллектива стал 37-летний российский форвард Денис Паршин.

Он стал четвертым бомбардиром команды в регулярном чемпионате с 28 (12+16) очками в 34 играх.

В плей-офф забросил 1 шайбу в 9 играх. В финальной серии участия не принимал.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Любой болельщик Спартака со стажем нервничает, когда слышит слово Кошице
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