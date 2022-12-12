«Кошице» объявил об уходе канадца Кэмпбелла из-за предложения из КХЛ. Его заменит экс-форвард «Куньлуня» Поллок

Колин Кэмпбелл расторг контракт с клубом из Словакии и переходит в КХЛ.

«Кошице» объявил о расторжении соглашения с 31-летним канадским нападающим, который получил предложение от клуба КХЛ.

Кэмпбелл набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах чемпионата Словакии в этом сезоне.

Кэмпбелла в составе заменит бывший нападающий Бретт Поллок. Словацкий клуб также сообщил об этом переходе.

Поллок расторг договор с китайским клубом 29 ноября. Форвард записал на свой счет 9 (2+7) очков при полезности «плюс 3» в 29 матчах Фонбет чемпионата . Его среднее игровое время – 13:35.