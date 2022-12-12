«Кошице» объявил об уходе канадца Кэмпбелла из-за предложения из КХЛ. Его заменит экс-форвард «Куньлуня» Поллок
Колин Кэмпбелл расторг контракт с клубом из Словакии и переходит в КХЛ.
«Кошице» объявил о расторжении соглашения с 31-летним канадским нападающим, который получил предложение от клуба КХЛ.
Кэмпбелл набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах чемпионата Словакии в этом сезоне.
Кэмпбелла в составе «Кошице» заменит бывший нападающий «Куньлуня» Бретт Поллок. Словацкий клуб также сообщил об этом переходе.
Поллок расторг договор с китайским клубом 29 ноября. Форвард записал на свой счет 9 (2+7) очков при полезности «плюс 3» в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время – 13:35.
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