Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в 2023 году с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Сборные из 16 стран будут разделены на две группы по восемь команд согласно рейтинга Международной федерации хоккея по итогам мировых первенств последних лет. В каждой из групп будет проведен однокруговой турнир, он закончится 23 мая. По его итогам в группе А и группе В будет определены четыре сильнейших команды. Сборные, занявшие в своих группах последнее место, выбывают в низший дивизион.

В группу А вошли сборные Финляндии, Швеции, США, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

В группе В будут играть команды Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении.

Сильнейшие образуют четвертьфинальные пары и продолжают турнир по олимпийской системе на выбывание. Команда, занявшая первое место в группе А играет с четвертой командой группы В, вторая с третьей и наоборот. Однако здесь есть нюанс. Если по итогам группового этапа получится, что Финляндия в четвертьфинале выходит на Латвию, то формат меняется. В таком случае первая команда группы А сыграет с четвертой, вторая с третьей. Команды группы В также будут играть за выход в полуфинал в своих парах. Все матчи ¼ финала состоятся 25 мая. Победители выходят в полуфинал, матчи которого пройдут 27 мая.

Полуфинальные пары участников формируются на основе достижений группового этапа. Критерии следующие: место в группе, количество набранных очков, разница голов, количество заброшенных шайб и, наконец рейтинг команды. Лучшая по этим показателям сборная сыграет с худшей, две другие команды образуют вторую пару. Матч за третье место и финал пройдут 28 мая.

Ничьи на турнире не предусмотрены. В случае, если основное время матча на на чемпионате, за исключением финальной игры, закончилось вничью, назначается десятиминутный овертайм до заброшенной шайбы. Если ничья зафиксирована после дополнительного времени, команды выполняют серию буллитов из пяти бросков. В случае ничьей серия буллитов продолжается до победной заброшенной шайбы За победу на групповом этапе команде начисляется три очка, за ничью в основное время одно, за победу в овертайме или по буллитам дополнительное очно. за поражение — ноль очков.

В финале буллиты не предусмотрены. Если финальная игра заканчивается вничью, то команды продолжают играть дополнительные периоды по 20 минут каждый до победной заброшенной шайбы. Все овертаймы в плей-офф играются в формате три на три.