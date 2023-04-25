«Векше» выиграл чемпионат Швеции в 3-й раз за 6 сезонов. Финский вратарь Ларми стал MVP плей-офф

Теги результаты чемпионат Швеции Дэн Секстон АИК Шеллефтео Тобиас Ридер Векше Роберт Розен SHL Лукас Бенгтссон Эмиль Ларми Хоккей

«Векше» стал чемпионом Швеции в 3-й раз за 6 сезонов.

В финале клуб переиграл «Шеллефтео» (4-1, 3:0 в пятом матче). 

«Векше» стал чемпионом Швеции в 4-й раз в истории и в 3-й – за последние 6 сезонов (ранее 2015, 2018 и 2021 годы). 

Лучшим вратарем плей-офф был признан 26-летний финский вратарь Эмиль Ларми. В 18 матчах он отражал 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,30 и 4 шатаутах. 

Лучшими бомбардирами команды в плей-офф стали экс-форвард «Сочи» Роберт Розен (4+5 в 18 играх) и экс-защитник СКА Лукас Бенгтссон (1+8 в 18 играх).

Также чемпионами стали экс-форвард «Нефтехимика» и «Автомобилиста» Дэн Секстон (3+5 в 13 играх) и бывший игрок клубов НХЛ Тобиас Ридер (2+4 в 18 играх). 

Добавим, что «Шеллефтео» после победы в чемпионате Швеции в 2014 году 4 раза выходил в финал – и все 4 раза проиграл, причем трижды именно «Векше» (2015, 2016, 2018, 2023 годы). 

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1 комментарий

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dmitriy1981
Тем, кто ругает КХЛ- посмотрите по Виасат чемпионат Швеции или Финляндии. То ещё зрелище
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