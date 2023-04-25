«Векше» выиграл чемпионат Швеции в 3-й раз за 6 сезонов. Финский вратарь Ларми стал MVP плей-офф

«Векше» стал чемпионом Швеции в 3-й раз за 6 сезонов.

В финале клуб переиграл « » (4-1, 3:0 в пятом матче).

« » стал чемпионом Швеции в 4-й раз в истории и в 3-й – за последние 6 сезонов (ранее 2015, 2018 и 2021 годы).

Лучшим вратарем плей-офф был признан 26-летний финский вратарь Эмиль Ларми. В 18 матчах он отражал 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,30 и 4 шатаутах.

Лучшими бомбардирами команды в плей-офф стали экс-форвард «Сочи» (4+5 в 18 играх) и экс-защитник СКА Лукас Бенгтссон (1+8 в 18 играх).

Также чемпионами стали экс-форвард «Нефтехимика» и «Автомобилиста» (3+5 в 13 играх) и бывший игрок клубов НХЛ Тобиас Ридер (2+4 в 18 играх).

Добавим, что «Шеллефтео» после победы в чемпионате Швеции в 2014 году 4 раза выходил в финал – и все 4 раза проиграл, причем трижды именно «Векше» (2015, 2016, 2018, 2023 годы).