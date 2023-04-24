Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2023

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ драфт НХЛ ЧМ по хоккею Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли рассматривается для участия на ЧМ-2023.

18-летний нападающий, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, может сыграть за сборную Канады на турнире.

В нынешнем сезоне Фантилли выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе со сборной Канады, набрав 5 (2+3) очков в 7 матчах.

На клубном уровне в этом сезоне форвард выступал за университет Мичигана в студенческой лиге NCAA и записал на свой счет 65 (30+35) баллов в 36 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Коннор Бедард не выступит за канадскую сборную на турнире в Финляндии и Латвии.

5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Он на МЧМ не выделялся, а тут взрослый ЧМ
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Radik_2.0
загуглил этого Фантилли. там на вид мужику лет 30
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Дима Миронов
А Лео Карлсон? будет играть?
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Misson
Ответ Дима Миронов
А Лео Карлсон? будет играть?
Лео Карлсон - это потенциальный Элиас Петтерссон. Кто возьмет - не прогадает.
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Дима Миронов
Ответ Misson
Лео Карлсон - это потенциальный Элиас Петтерссон. Кто возьмет - не прогадает.
Я думаю сейчас все решено
1 Бедард
2 Фантилини
3 Карлсон потом как команды пожелают
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