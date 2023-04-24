Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2023
Адам Фантилли рассматривается для участия на ЧМ-2023.
18-летний нападающий, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, может сыграть за сборную Канады на турнире.
В нынешнем сезоне Фантилли выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе со сборной Канады, набрав 5 (2+3) очков в 7 матчах.
На клубном уровне в этом сезоне форвард выступал за университет Мичигана в студенческой лиге NCAA и записал на свой счет 65 (30+35) баллов в 36 матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что Коннор Бедард не выступит за канадскую сборную на турнире в Финляндии и Латвии.
1 Бедард
2 Фантилини
3 Карлсон потом как команды пожелают