Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2023

Адам Фантилли рассматривается для участия на ЧМ-2023.

18-летний нападающий, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, может сыграть за сборную Канады на турнире.

В нынешнем сезоне Фантилли выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе со сборной Канады, набрав 5 (2+3) очков в 7 матчах.

На клубном уровне в этом сезоне форвард выступал за университет Мичигана в студенческой лиге NCAA и записал на свой счет 65 (30+35) баллов в 36 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Коннор Бедард не выступит за канадскую сборную на турнире в Финляндии и Латвии.