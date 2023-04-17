Форвард ЦСКА Полтапов после 1:4: «Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было»

Прохор Полтапов заявил, что «Ак Барс» не удивил ЦСКА.

ЦСКА проиграл « » (1:4) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было, хотя была смена тренера по ходу сезона.

Каких-то ощущений огромных не было перед первой игрой. Не знаю почему. Выходил как на обычную игру.

Болельщики гнали нас вперед. Спасибо им за это», – сказал нападающий .