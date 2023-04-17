Форвард ЦСКА Полтапов после 1:4: «Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов заявил, что «Ак Барс» не удивил ЦСКА.

ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (1:4) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было, хотя была смена тренера по ходу сезона.

Каких-то ощущений огромных не было перед первой игрой. Не знаю почему. Выходил как на обычную игру.

Болельщики гнали нас вперед. Спасибо им за это», – сказал нападающий ЦСКА.

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35 комментариев

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Bulat N
Действительно, ничего удивительного. Ак Барс выиграл
+53
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+51
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AuroraBorealis
Ну пусть они вас ещё трижды так ни чем не удивят )))))
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Домингес Казань
Ответ Рустам Давудов
Полтапов абсолютно прав. Действительно ничего удивительного Ак барс не показал Цска дожмет как обычно
как обычно?напомните когда это Цска дожимал Ак Барс в плей-офф?вы при всем уважении к череповчанам не с Северсталью играете в 1/4,а в финале с 3х кратными обладателями кубка дожималка у вас еще не выросла так пренебрежительно высказываться про соперника
+28
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+27
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Лаки Лучано
Ответ Домингес Казань
как обычно?напомните когда это Цска дожимал Ак Барс в плей-офф?вы при всем уважении к череповчанам не с Северсталью играете в 1/4,а в финале с 3х кратными обладателями кубка дожималка у вас еще не выросла так пренебрежительно высказываться про соперника
Тоже , читаю комменты болел ЦСКА, и оху..аю.. Я все понимаю, великая советская история, но вы же играете с Ак Барсом-с самым стабильным, сильным, известным клубом современного хоккея России!!!! Где Цска и в пятерке нету
+18
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+17
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MaaRek
А чем Билл должен вас удивить? Он навязал свой хоккей, который принёс ему кучу титулов. Это вы его удивить должны, чтобы серию зацепить, возить по бортам и бросать когда пятак пустой можно хоть 50 раз. Много дали из за ворот выезжать, но и это во второй игре закроют, как закрыли большинство Авангарда
+18
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+15
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И снова здравствуйте!
Кто это?)
+12
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Tina
Ну конечно чему удивляться то, только 4 : 1 всего лишь 😄, болельщики их гнали, только куда не известно. Какая-то белеберда.
+11
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Donbass
Ак Барс» ничем не удивил, но повел в счете 1:0. Представляю себе что будет с ЦСКА если Казань их удивит))
+12
-1
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MaaRek
Ответ Рустам Давудов
Цска часто начинал с поражения,а итог все знают. Цска в итоге побеждает
Посмотрел последние 7 серий ЦСКА - всегда начинали с победы. Эта серия первая когда ЦСКА начал с поражения. Финал 2018 тоже так начался, кончился 4-1
+10
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Bulat N
Ответ Рустам Давудов
Цска часто начинал с поражения,а итог все знают. Цска в итоге побеждает
Прошлый ПО с Ак Барсом в итоге проиграл. Сэр Джон, ваша карта бита
+10
0
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ЧакЧак
Ответ И снова здравствуйте!
Кто это?)
чуш пан какой то
+14
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Франческо Тотти
а чего слились тогда, раз все предсказуемо?
+8
0
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Лео Франко
Это из серии "Лукаку ничем не удивил"
+5
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Uriah Heep
Только счёт на табло.
+4
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Евгений Истомин
Ответ Tina
Ну конечно чему удивляться то, только 4 : 1 всего лишь 😄, болельщики их гнали, только куда не известно. Какая-то белеберда.
Вы всегда все так буквально воспринимаете? Он имел в виду что такие игры были и раньше, в предыдущих сериях. Со СКА, Локомотивом и Северсталью. ЦСКА если проигрывает, то проигрывает сам себе, в первую очередь. По этому это "белеберда" только для НЕ болельщиков ЦСКА.
+4
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Кеша
Возможно парень еще не остыл от матча . Игра была шикарная . Ак барс играл еще круче , чем с Авангардом . Но обольщаться не стоит . Надо понимать, что ЦСКА во всех сериях набирал с каждым матчем . И каждый новый матч это будет новая рубка . А ска они просто «придушили» в двух последних матчах , как удав мертвой хваткой . И , конечно , Федоров исправит некоторые моменты . У Ак барса великолепно играла защита . Я боюсь сглазить - не буду писать про голкипера . А пятерка большинства у Ак барса сыграла просто блестяще . Семенов на вбрасывании с заменой это , конечно, не ноу хау от Ак барса . Так многие клубы делают . Но одно вбрасывание в большинстве отыграли сполна .
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dosatuy
Ага ничем не удивил, просто раз…..
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Рустам Давудов
Ответ MaaRek
Посмотрел последние 7 серий ЦСКА - всегда начинали с победы. Эта серия первая когда ЦСКА начал с поражения. Финал 2018 тоже так начался, кончился 4-1
Цска поднимет кубок Гагарина,мальчик.
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Лаки Лучано
Ответ ЧакЧак
чуш пан какой то
😅
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Лаки Лучано
Так сказал, будто бы была установка слить матч
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*BG*
Чего накинулись на пацана? Что он обидного-то сказал? Прохор, вообще, хороший матч провел. Заметнее и острее всех был в составе ЦСКА. Жаль, что ему играть дают мало. И всей четвертой тройке с Абрамовым и Мингачевым.
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Ramones forever!!!
Да вас вообще ничего не удивляет...))
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Сергей Носков
Лукаку вообще не впечатлил. (с)
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Wiktor Utkin
Чем то напоминает высказывание Ротенберга. Почти слово в слово
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Илья Муромцев
Ответ alklimov2018
Вроде бы неплохо посмотреть очередную победу Билла, но почитав комментарии болел Казани, в очередной раз убеждаешься, что они одни из самых неадекватных в кхл... По факту хоккей им ваще пофиг. Ладно, поболеем за ЦСКА.🙂
Ты ни чё не попутал.?
Обоснуй ! В каком из моментов у тебя фляга потекла ??
Чем ты недоволен ?
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