Форвард ЦСКА Полтапов после 1:4: «Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было»
Прохор Полтапов заявил, что «Ак Барс» не удивил ЦСКА.
ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (1:4) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Ак Барс» ничем не удивил. Ничего такого нового не было, хотя была смена тренера по ходу сезона.
Каких-то ощущений огромных не было перед первой игрой. Не знаю почему. Выходил как на обычную игру.
Болельщики гнали нас вперед. Спасибо им за это», – сказал нападающий ЦСКА.
Обоснуй ! В каком из моментов у тебя фляга потекла ??
Чем ты недоволен ?