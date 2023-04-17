Илья Ковальчук: «Федоров – очень хороший тренер. У них пик, уверенность. Даже уступая СКА, у ЦСКА не было нервозности, никаких тайм-аутов»

Илья Ковальчук считает Сергея Федорова очень хорошим тренером.

– Какие перспективы у в противостоянии с Зинэтулой Билялетдиновым в финале Кубка Гагарина?

– Будет очень интересно. Кому-то симпатии не отдам.

Во-первых, в Казани я сам играл в локаутный сезон. А во-вторых, в ЦСКА много ребят, которых я знаю по Олимпиаде. И мы с Сергеем Викторовичем дружим очень давно.

Будет отличная серия, и мы помним, как такой финал уже был в 2018 году – тогда победил «Ак Барс» со счетом 4-1 в серии. Думаю, в этот раз все будет намного любопытнее.

– Почему ЦСКА непобедим? Сергей Федоров взял все семь кубковых серий за два года, все четыре седьмых матча. Может, он – гений тренерской мысли?

– Федоров точно – очень хороший тренер. И помощники у него очень хорошие. Я их лично знаю, мы много общались в олимпийский сезон.

Они делом занимаются. А многие ребята выступают за ЦСКА по семь-восемь лет и понимают друг друга с полуслова.

Сейчас у них пик, они чувствуют в себе силу, уверенность. По ним видно. Даже уступая 0:2 в Петербурге, у ЦСКА не было нервозности на лавке, никаких таймаутов. Они понимали, что если буду гнуть свою линию, то обязательно вернутся в игру. Что и случилось.

Очень сильный состав у ЦСКА – опыт, молодость, свои воспитанники. О некоторых я даже не слышал. Но ребята выходят на новый уровень.

Видно, как работает школа ЦСКА, как прогрессирует взрослая команда. Я повторю, что нас ждет очень интересный финал Кубка Гагарина, – сказал бывший нападающий сборной России.