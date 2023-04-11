Шуми Бабаев: «С Крыловым нет никаких отношений, с «Авангардом» – рабочие. С определенными людьми разные отношения, от этого зависит качество переговоров»
Шуми Бабаев ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с «Авангардом».
Агент представляет интересы хоккеистов команды Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.
– Какие у вас сейчас отношения с Александром Крыловым? Помнится, раньше были сложные моменты. Сейчас все в рабочем режиме?
– Я с клубом «Авангард» в рабочих отношениях. С Крыловым у меня нет никаких отношений. Ни я, ни он не пытаемся связаться друг с другом.
Есть определенные люди, которые должны решать эти вопросы. Это не дело председателя совета директоров клуба вести переговоры с агентами.
Поэтому у меня никаких отношений с ним нет. У меня есть рабочие отношения с клубом.
Причем с определенными людьми разные отношения. От этого будут зависеть качество и итог переговоров. От того, кто и как с противоположной стороны будет их вести.
– Кто еще из хоккеистов у вас сейчас в системе «Авангарда»?
– У меня еще есть молодые игроки. Есть Егор Сердюк.
Там была такая ситуация, что ему то давали играть, то не давали. Надо посмотреть, на что рассчитывать, какое к нему будет отношение и какие мысли.
Есть Никита Михайлов. По нему то же самое. Думаю, они, наверное, не будут его оставлять в команде. Придется ему искать другое место работы, – сказал Шуми Бабаев.
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