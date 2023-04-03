«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» (4:1) и обеспечил себе место в Кубке Стэнли.

«Кингс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд.

После 77 игр чемпионата команда под руководством Тодда Маклеллана со 100 очками занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона 2-е место, опережая на один балл «Эдмонтон».

В прошлом сезоне « » уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Эдмонтону» (3-4).