«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд
«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» (4:1) и обеспечил себе место в Кубке Стэнли.
«Кингс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд.
После 77 игр чемпионата НХЛ команда под руководством Тодда Маклеллана со 100 очками занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона 2-е место, опережая на один балл «Эдмонтон».
В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Эдмонтону» (3-4).
Одна из самых трудолюбивых команд в лиге !!
Гаврикову полная стопроцентная уважуха !!!