«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» (4:1) и обеспечил себе место в Кубке Стэнли.

«Кингс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд.

После 77 игр чемпионата НХЛ команда под руководством Тодда Маклеллана со 100 очками занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона 2-е место, опережая на один балл «Эдмонтон».

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Эдмонтону» (3-4).

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2 комментария

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California guy
Закономерно!!
Одна из самых трудолюбивых команд в лиге !!
Гаврикову полная стопроцентная уважуха !!!
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+2
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maksipol
Вот от Кингс не ожидал что так уверенно в плейофф заскочат... а еще и есть все шансы выграть конференцию.
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