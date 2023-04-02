Панарин стал 2-м игроком в истории «Рейнджерс», сделавшим по 60+ передач в 3 сезонах

Теги Рейнджерс НХЛ Брайан Лич рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин достиг отметки в 60 передач за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс».

Нападающий сделал ассист в матче НХЛ с «Вашингтоном».

Теперь на его счету 85 (25+60) баллов в 77 играх сезона.

Панарин сделал не менее 60 передач за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он отметился 63 ассистами, в сезоне-2021/22 – 74.

Он стал 2-м игроком в истории клуба, достигшим этой отметки в 3 сезонах.

Ранее это сделал Брайан Лич (70 в сезоне-1995/96, 80 в сезоне-1991/92 и 72 в сезоне-1990/91).

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6 комментариев

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Костя Кот
с голами бы добавить!
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Andry 72
Ответ Игорь Мерзляков
Жаль, что Хлебушек без сотни и в этом РС. Но главная цель сейчас - это заветная чашка!
Это практически невозможно ,сродни фантастики
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Кокич
Из нападающих — первый.
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Огюст
Молодчик Артемий , работу по результативности выполняет отлично в клубе !
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Игорь Мерзляков
Жаль, что Хлебушек без сотни и в этом РС. Но главная цель сейчас - это заветная чашка!
+6
-1
+5
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Антон Якимцев
Панарин - Легенда легендарного клуба)
+8
0
+8
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