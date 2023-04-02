Панарин стал 2-м игроком в истории «Рейнджерс», сделавшим по 60+ передач в 3 сезонах
Артемий Панарин достиг отметки в 60 передач за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс».
Нападающий сделал ассист в матче НХЛ с «Вашингтоном».
Теперь на его счету 85 (25+60) баллов в 77 играх сезона.
Панарин сделал не менее 60 передач за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он отметился 63 ассистами, в сезоне-2021/22 – 74.
Он стал 2-м игроком в истории клуба, достигшим этой отметки в 3 сезонах.
Ранее это сделал Брайан Лич (70 в сезоне-1995/96, 80 в сезоне-1991/92 и 72 в сезоне-1990/91).
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