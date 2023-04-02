Панарин стал 2-м игроком в истории «Рейнджерс», сделавшим по 60+ передач в 3 сезонах

достиг отметки в 60 передач за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс».

Нападающий сделал ассист в матче с «Вашингтоном».

Теперь на его счету 85 (25+60) баллов в 77 играх сезона.

Панарин сделал не менее 60 передач за сезон в 3-й раз в составе « ». В сезоне-2019/20 он отметился 63 ассистами, в сезоне-2021/22 – 74.

Он стал 2-м игроком в истории клуба, достигшим этой отметки в 3 сезонах.

Ранее это сделал (70 в сезоне-1995/96, 80 в сезоне-1991/92 и 72 в сезоне-1990/91).