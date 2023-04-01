Экс-игрок «Сибири» Аксененко: «Мой помощник был мобилизован и ушел защищать Родину. Горжусь им и людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась»

ответил на вопрос о том, какие ценности ему близки.

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».

«Я горжусь своим помощником Никитой, который был мобилизован и ушел защищать Родину.

Горжусь общественниками, которые собирают помощь в тылу, чтобы направить ребятам на фронт.

Горжусь добровольцами, например, своим однопартийцем Русланом Колником, который ушел добровольцем на фронт, получил контузию, вылечился и единственное что попросил – помочь сослуживцам. Для себя ничего не просил.

Я горжусь теми людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась, прогрессировала и была такой же великой и впредь», – сказал Аксененко.

Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.