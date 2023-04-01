Экс-игрок «Сибири» Аксененко: «Мой помощник был мобилизован и ушел защищать Родину. Горжусь им и людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась»

Теги Александр Аксененко КХЛ Политика Хоккей

Александр Аксененко ответил на вопрос о том, какие ценности ему близки.

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».

«Я горжусь своим помощником Никитой, который был мобилизован и ушел защищать Родину.

Горжусь общественниками, которые собирают помощь в тылу, чтобы направить ребятам на фронт.

Горжусь добровольцами, например, своим однопартийцем Русланом Колником, который ушел добровольцем на фронт, получил контузию, вылечился и единственное что попросил – помочь сослуживцам. Для себя ничего не просил.

Я горжусь теми людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась, прогрессировала и была такой же великой и впредь», – сказал Аксененко.

Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.

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10 комментариев

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karlsson27
Пока на уровень думы не тянет
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vvl
Помощник аксененко преступник, как и сам сочувствующие аксененко. Скоро придется ответить.
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Guardsman
чтобы наша великая страна развивалась, надо делать совершенно другие вещи.
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Donbass
Защищать Родину? На Россию кто то напал?
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Марсель Объелся
Чё то она не в ту сторону развивается
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weaverpro
Интересно, от кого защищает - кто то напал?
От баранов бы надо защищать родину ))
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weaverpro
Ответ Сергей Сорокин
Боже,сколько же в стране у нас идиотов,которые руководят нами. (
Они такие за бабки у кормушки
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Сергей Сорокин
Боже,сколько же в стране у нас идиотов,которые руководят нами. (
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norg
Ответ Maxim Vasnechov
Забыл добавить. "Горжусь своим дядей, который был первым заместителем Владимира Владимировича в 1999 году, благодаря которому я занимаю своё место в Госдуме".
"Благодаря чему есть возможность не бояться мобилизаций."
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Maxim Vasnechov
Забыл добавить.
"Горжусь своим дядей, который был первым заместителем Владимира Владимировича в 1999 году, благодаря которому я занимаю своё место в Госдуме".
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