Экс-игрок «Сибири» Аксененко: «Мой помощник был мобилизован и ушел защищать Родину. Горжусь им и людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась»
Александр Аксененко ответил на вопрос о том, какие ценности ему близки.
Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».
«Я горжусь своим помощником Никитой, который был мобилизован и ушел защищать Родину.
Горжусь общественниками, которые собирают помощь в тылу, чтобы направить ребятам на фронт.
Горжусь добровольцами, например, своим однопартийцем Русланом Колником, который ушел добровольцем на фронт, получил контузию, вылечился и единственное что попросил – помочь сослуживцам. Для себя ничего не просил.
Я горжусь теми людьми, которые хотят, чтобы наша великая страна развивалась, прогрессировала и была такой же великой и впредь», – сказал Аксененко.
Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.
От баранов бы надо защищать родину ))
"Горжусь своим дядей, который был первым заместителем Владимира Владимировича в 1999 году, благодаря которому я занимаю своё место в Госдуме".