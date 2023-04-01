«Чертов сексист!» Дарья Миронова о Кравце из-за фразы «Авангард» – не девочки» после матча с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дарья Миронова Хоккей

Дарья Миронова назвала сексистом главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

Омская команда уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

На послематчевой пресс-конференции Кравец заявил, что «психологически мы не девочки».

«Чертов сексист! Подарите ему книжки уже, пусть что-нибудь умное почитает! С утра до ночи все у него про девочек», – написала Миронова в сторис инстаграма.

Дарья ранее работала комментатором и телеведущей на телеканале «КХЛ ТВ».

Миронова в сентябре 2022 года объявила об уходе с «Матч ТВ», после чего отправилась в Северную Америку.

Сообщалось, что ее пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США.

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

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20 комментариев

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Сергей Кильцов
Новая героиня на спортс.ру вырисовывается. Бежала из клятой России в благополучную Америку.

Думаю скоро всплывёт то, что Губерниев ей под юбку лазил. :D
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Сергей Нагорнов
Совершенно противная бабенция да и комментатор никакой.
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AnTikVar
Миронова пусть посмотрит женские матчи по теннису, волейболу, баскетболу и т.д. Женский спорт это как раз прежде всего про психологию, а не про мастерство. Порой ступор и тупеж накатывает такими волнами и в таких количествах, что больно смотреть и на самих спортсменок и на тренеров. В мужском спорте определенно нет таких масштабов психологических проблем.
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Франческо Тотти
Есть у меня на работе одна мадам, которая тоже из каждого выражения делает трагедию. Доходит до абсурда.
Там приписки "Членомразь" не было у девицы? Неполное сообщение.
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Геннадий Тёкин
Кто про что, а вшивая про баню.
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ToniKroos1999
Иди ….., Даша
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Огюст
Дарья ,ты серьёзно на эти его слова засмущалась или помнишь ,что сегодня 1 Апреля !?
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Dundee
Дашам, девочкам, в тряпочку молчать и ждать своих подкаблучников и заниматься профессионально своей профессией.
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Direct free kick
Дарья Миронова безвкусная некрасивая женщина, к тому же РСПшка
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Dorff
Ой, какая же умница. Только инфоповод нашла - и вперед... С другой стороны, а как еще всплыть девочке-пустышке... Интересно, я уже стал сексистом или нет... Хммм
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Mi4eL
там мало времени в США и уже загоны про сексизм. Даша Даша ))) о тебе уже все забыли а ты решила напомнить 😂
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Домингес Казань
Ответ Alex Novatsky
Её в порно позвали на стажировку? потому что как комментатор она никакая
а как порноактриса она какая?)))
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Александр Буркин
American girl , а вы что хотели? Кравец даже "сексистом стал "
+3
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Эд..19
И зачем нам это знать? Разве её мнение кого-то, кроме Никиты Надёжина, интересует? ))) Мнение каждой смазливой неудачницы будем в новостную колонку постить?
+10
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Alex Novatsky
Ответ SatanA_
"Сообщалось, что ее пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США." Ну ясно, надо сразу выстраивать реноме, отрабатывать повесточку, сексизм+Россия - идеально.
Её в порно позвали на стажировку? потому что как комментатор она никакая
+24
-2
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Worship
Обиженка какая
+6
-2
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SatanA_
"Сообщалось, что ее пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США."
Ну ясно, надо сразу выстраивать реноме, отрабатывать повесточку, сексизм+Россия - идеально.
+15
-6
+9
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J-12
ой какая американ герл стала
+28
-2
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Хрен Винтов
Кравец уже много лет хочет у Знарка отобрать лавры главного жлоба КХЛ.
+1
-8
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Иван Москаленко
🤦🤦🤦🤦
+12
-3
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