«Чертов сексист!» Дарья Миронова о Кравце из-за фразы «Авангард» – не девочки» после матча с «Ак Барсом»
Дарья Миронова назвала сексистом главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.
Омская команда уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.
На послематчевой пресс-конференции Кравец заявил, что «психологически мы не девочки».
«Чертов сексист! Подарите ему книжки уже, пусть что-нибудь умное почитает! С утра до ночи все у него про девочек», – написала Миронова в сторис инстаграма.
Дарья ранее работала комментатором и телеведущей на телеканале «КХЛ ТВ».
Миронова в сентябре 2022 года объявила об уходе с «Матч ТВ», после чего отправилась в Северную Америку.
Сообщалось, что ее пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США.
«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме
Думаю скоро всплывёт то, что Губерниев ей под юбку лазил. :D
Там приписки "Членомразь" не было у девицы? Неполное сообщение.
Ну ясно, надо сразу выстраивать реноме, отрабатывать повесточку, сексизм+Россия - идеально.