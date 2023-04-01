назвала сексистом главного тренера « » Михаила Кравца.

Омская команда уступила « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

На послематчевой пресс-конференции Кравец заявил, что «психологически мы не девочки».

«Чертов сексист! Подарите ему книжки уже, пусть что-нибудь умное почитает! С утра до ночи все у него про девочек», – написала Миронова в сторис инстаграма.

Дарья ранее работала комментатором и телеведущей на телеканале «КХЛ ТВ».

Миронова в сентябре 2022 года объявила об уходе с «Матч ТВ», после чего отправилась в Северную Америку.

Сообщалось, что ее пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США.

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме