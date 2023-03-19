Кравцов пропустил матч с «Кингс» по решению тренера. У него 0+1 в 8 играх за «Ванкувер»

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Виталий Кравцов Джек Студника Хоккей

Виталий Кравцов пропустил матч с «Кингс» по решению тренера «Ванкувера».

Канадский клуб одолел «Лос-Анджелес» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний форвард «Кэнакс» впервые остался в запасе после обмена из «Рейнджерс». В составе его заменил форвард Джек Студника. 

В 8 матчах за «Ванкувер» у Кравцова 1 (0+1) очко при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 10:36. 

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

9 комментариев

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raspisanie77
Ответ UVV1975
Со Студничкой нянчились прям как с Кравцовым в Рейнджерс, в итоге встретились два баста - бывшие главные надежды своих франшиз
Кравцов, при всём уважении, не был главной надеждой Нйр уже года три как, где-то на 4-5 месте.
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UVV1975
Со Студничкой нянчились прям как с Кравцовым в Рейнджерс, в итоге встретились два баста - бывшие главные надежды своих франшиз
0
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37old
Надо требовать обмена!
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zach
Очередная перезагрузка намечается как я понимаю
+2
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+2
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SD_RM_VC
Ответ bold
Давайте уже Климовича подтягивайте
Там перед Климовичем очередь. Хогландер, Карлссон, Макдона, возможно Бэйнс
+1
0
+1
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alex1382
пошёл по пути Лиаса Андерссона
0
-1
-1
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bold
Давайте уже Климовича подтягивайте
+5
0
+5
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Александр Серов
Домой , Трактор спасать !
+1
0
+1
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azaticus
Чемодан, вокзал, Челябинск
+4
0
+4
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