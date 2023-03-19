Кравцов пропустил матч с «Кингс» по решению тренера. У него 0+1 в 8 играх за «Ванкувер»

пропустил матч с «Кингс» по решению тренера « ».

Канадский клуб одолел «Лос-Анджелес» (3:2 Б) в регулярном чемпионате .

23-летний форвард «Кэнакс» впервые остался в запасе после обмена из «Рейнджерс». В составе его заменил форвард Джек Студника.

В 8 матчах за «Ванкувер» у Кравцова 1 (0+1) очко при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 10:36.

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