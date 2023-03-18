Овечкин шайбой сбил маску с вратаря «Сент-Луиса» Хофера. Джоэл провел 1-й матч в этом сезоне

Александр Овечкин шайбой сбил маску с вратаря « » Джоэла Хофера.

Капитан « » нанес мощный бросок по воротам «Блюз» в третьем периоде матча регулярного чемпионата (2:5).

Шайба попала в маску Хофера, после чего та упала на лед.

22-летний вратарь, вызванный клубом из АХЛ после дисквалификации Джордана Биннингтона, провел 3-й матч в НХЛ за карьеру и первый – в этом сезоне. Он отразил 32 броска из 34 и одержал победу.