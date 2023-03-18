Овечкин шайбой сбил маску с вратаря «Сент-Луиса» Хофера. Джоэл провел 1-й матч в этом сезоне

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Джоэл Хофер Хоккей

Александр Овечкин шайбой сбил маску с вратаря «Сент-Луиса» Джоэла Хофера.

Капитан «Вашингтона» нанес мощный бросок по воротам «Блюз» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5). 

Шайба попала в маску Хофера, после чего та упала на лед.

22-летний вратарь, вызванный клубом из АХЛ после дисквалификации Джордана Биннингтона, провел 3-й матч в НХЛ за карьеру и первый – в этом сезоне. Он отразил 32 броска из 34 и одержал победу. 

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5 комментариев

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Антон Якимцев
Опять Биню пронесло. Чтож такое...
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Кино Музыка
Голову отбил конкретно.
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slavick
Вратари сами кивком скидывают маски, что бы паузу в игре взять
+2
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Габорик
- 42-я сбитая маска после броска с вратаря у Овечкина, 3 место за всю историю. Рекорд у Гретцки - 64 маски, на втором месте Ягр - 55 масок.
- 11-я маска, сбитая Ови в третьих периодах.
- 14-я маска, сбитая в гостевых матчах.
- 2-я маска, сбитая с вратарей Сент-Луиса, рекорд - Питтсбург - 6 масок

:)
+15
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+15
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nikozaryanov
Парень так головой приуныл, что это даже похоже на нокдаун конкретный. Надеюсь с ним все ок.
+1
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