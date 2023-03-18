Лавиолетт о «Вашингтоне» после 2:5 от «Блюз»: «Мы допускали серьезные ментальные ошибки при игре в обороне»

сказал, что « » допускал ошибки в обороне в матче с « ».

«Кэпиталс» проиграли «Блюз» (2:5) в матче регулярного чемпионата .

«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты.

Их было не так уж много. Но в тех случаях, когда они добивались своего, это были отрывы или атаки с численным преимуществом.

Вот что может случиться в такой ситуации», – сказал главный тренер «Кэпиталс».