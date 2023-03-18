Лавиолетт о «Вашингтоне» после 2:5 от «Блюз»: «Мы допускали серьезные ментальные ошибки при игре в обороне»
Питер Лавиолетт сказал, что «Вашингтон» допускал ошибки в обороне в матче с «Сент-Луисом».
«Кэпиталс» проиграли «Блюз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты.
Их было не так уж много. Но в тех случаях, когда они добивались своего, это были отрывы или атаки с численным преимуществом.
Вот что может случиться в такой ситуации», – сказал главный тренер «Кэпиталс».
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