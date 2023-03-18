Лавиолетт о «Вашингтоне» после 2:5 от «Блюз»: «Мы допускали серьезные ментальные ошибки при игре в обороне»

Теги Вашингтон Сент-Луис Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт сказал, что «Вашингтон» допускал ошибки в обороне в матче с «Сент-Луисом». 

«Кэпиталс» проиграли «Блюз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты. 

Их было не так уж много. Но в тех случаях, когда они добивались своего, это были отрывы или атаки с численным преимуществом.

Вот что может случиться в такой ситуации», – сказал главный тренер «Кэпиталс». 

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4 комментария

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Ivan Sergeev
Ответ barbarian1991
Сколько чашек взял Тротц после 2018?
Ну как бы и в Айлендерс он тоже показал свой класс, дойдя до финала конференции. Просто с Вашиком у него явно была синергия и он выстроил его сам фактически за 3 года. Так что надо было рискнуть дать ему тот контракт. А сейчас просто полная разруха.
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barbarian1991
Ответ Ivan Sergeev
А ведь всего лишь надо было дать Тротцу то, что он хотел и праймовый Вашингтон еще бы разок мог взять чашку.
Сколько чашек взял Тротц после 2018?
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Александр Рыбаков
Ответ Ivan Sergeev
А ведь всего лишь надо было дать Тротцу то, что он хотел и праймовый Вашингтон еще бы разок мог взять чашку.
чё да то да. просрали. про ментальные ошибки чешет.
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Ivan Sergeev
А ведь всего лишь надо было дать Тротцу то, что он хотел и праймовый Вашингтон еще бы разок мог взять чашку.
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