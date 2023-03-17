«Аризона» подписала контракт новичка с Джошем Доуном – сыном экс-капитана клуба. У форварда 75 очков в 74 играх в NCAA за 2 сезона

Теги переходы Аризона Шейн Доун НХЛ АХЛ NCAA Тусон Хоккей

«Аризона» подписала контракт новичка с Джошем Доуном – сыном экс-капитана клуба.

Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на 3 года. Оно начнет действовать с сезона-2023/24 (правило активации в зависимости от числа матчей не применяется, так как игроку больше 19 лет).

Остаток этого сезона игрок проведет в АХЛ на условиях пробного контракта. 

Сын многолетнего капитана «Койотис» Шейна Доуна был выбран клубом на драфте НХЛ-2021 под общим 37-м номером во 2-м раунде. 

В текущем и прошлом сезонах он выступал за университет Аризоны в NCAA, набрав в общей сложности 75 (28+47) очков в 74 играх. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Норм , даже раздевалку менять не придеться практически ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ashley ch
Интересно как у него пойдет, сам Шейн Доан был супер крутым игроком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий