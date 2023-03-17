«Аризона» подписала контракт новичка с Джошем Доуном – сыном экс-капитана клуба. У форварда 75 очков в 74 играх в NCAA за 2 сезона
«Аризона» подписала контракт новичка с Джошем Доуном – сыном экс-капитана клуба.
Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на 3 года. Оно начнет действовать с сезона-2023/24 (правило активации в зависимости от числа матчей не применяется, так как игроку больше 19 лет).
Остаток этого сезона игрок проведет в АХЛ на условиях пробного контракта.
Сын многолетнего капитана «Койотис» Шейна Доуна был выбран клубом на драфте НХЛ-2021 под общим 37-м номером во 2-м раунде.
В текущем и прошлом сезонах он выступал за университет Аризоны в NCAA, набрав в общей сложности 75 (28+47) очков в 74 играх.
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