«Вашингтон» обыграл дома «Баффало» в серии буллитов (5:4) в очередном матче регулярного сезона НХЛ.

Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне и сделал очередную голевую передачу. Также голами отличились защитник «Сэйбрс» Илья Любушкин и нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов, а Александр Алексеев из «Вашингтона» отметился голевой передачей. Эти и другие моменты встречи смотрите в видеообзоре.