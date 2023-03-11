2 очка Овечкина, голы Кузнецова и Любушкина — смотрите видеообзор матча «Вашингтон» — «Баффало»

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Илья Любушкин Хоккей

«Вашингтон» обыграл дома «Баффало» в серии буллитов (5:4) в очередном матче регулярного сезона НХЛ.

Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне и сделал очередную голевую передачу. Также голами отличились защитник «Сэйбрс» Илья Любушкин и нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов, а Александр Алексеев из «Вашингтона» отметился голевой передачей. Эти и другие моменты встречи смотрите в видеообзоре.

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