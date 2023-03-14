Роман Ротенберг: «СКА нужно улучшить систему. Продолжаем оттачивать детали, готовы играть против любой команды»

заявил, что СКА нужно улучшить систему игры.

Об этом главный тренер петербургской команды заявил в преддверии второго раунда Кубка Гагарина.

– То, что вы до сих пор не знаете соперника по второму раунду, как-то влияет на подготовку?

– Никоим образом не влияет. Нам нужно улучшить нашу систему.

Продолжаем оттачивать детали, которые мы увидели по ходу предыдущей серии. Когда узнаем соперника – тогда и узнаем.

Готовы играть против любой команды. Нам нет абсолютно никакой разницы. Вообще не смотрим на это – готовимся по своему плану.

Лига объявила, что мы начинаем 16 марта – готовимся выйти на лед и ждем всех на игре. Ждем полные трибуны, как мы сегодня увидели на тренировке.

Это было полезно для нас – ребята очень старались на тренировке благодаря болельщикам.

Столько глаз, которые следят за выполнением каждого упражнения – тут хочешь – не хочешь, а будешь работать на максимуме, – сказал главный тренер .