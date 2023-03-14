Роман Ротенберг: «СКА нужно улучшить систему. Продолжаем оттачивать детали, готовы играть против любой команды»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА нужно улучшить систему игры.

Об этом главный тренер петербургской команды заявил в преддверии второго раунда Кубка Гагарина.

– То, что вы до сих пор не знаете соперника по второму раунду, как-то влияет на подготовку?

– Никоим образом не влияет. Нам нужно улучшить нашу систему.

Продолжаем оттачивать детали, которые мы увидели по ходу предыдущей серии. Когда узнаем соперника – тогда и узнаем.

Готовы играть против любой команды. Нам нет абсолютно никакой разницы. Вообще не смотрим на это – готовимся по своему плану.

Лига объявила, что мы начинаем 16 марта – готовимся выйти на лед и ждем всех на игре. Ждем полные трибуны, как мы сегодня увидели на тренировке.

Это было полезно для нас – ребята очень старались на тренировке благодаря болельщикам.

Столько глаз, которые следят за выполнением каждого упражнения – тут хочешь – не хочешь, а будешь работать на максимуме, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Подстилает простынку. Ларионов вынесет тебя в одну калитку с твоей беготней и твоей системой. Смешно читать очередной бред
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Трубу отсоединить, посмотрим, как запоешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikl_5555
С трудом обыграл 16 команду и понял, что теперь с любой играть может..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Всё как завещал великий Йозе Марино. 🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рыбаков
Ответ гога11
Стоит Ротенберг у токарного станка и точит детали.
По единой стандартной системе допусков и посадок.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гога11
Стоит Ротенберг у токарного станка и точит детали.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4ndzhkv
Новая партия всех матчей регулярки НХЛ 1995-1996 на VHS подъехала?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ko Vi
он правда сказал "система" и всего один раз? 😁
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий