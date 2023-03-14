Роман Ротенберг: «СКА нужно улучшить систему. Продолжаем оттачивать детали, готовы играть против любой команды»
Роман Ротенберг заявил, что СКА нужно улучшить систему игры.
Об этом главный тренер петербургской команды заявил в преддверии второго раунда Кубка Гагарина.
– То, что вы до сих пор не знаете соперника по второму раунду, как-то влияет на подготовку?
– Никоим образом не влияет. Нам нужно улучшить нашу систему.
Продолжаем оттачивать детали, которые мы увидели по ходу предыдущей серии. Когда узнаем соперника – тогда и узнаем.
Готовы играть против любой команды. Нам нет абсолютно никакой разницы. Вообще не смотрим на это – готовимся по своему плану.
Лига объявила, что мы начинаем 16 марта – готовимся выйти на лед и ждем всех на игре. Ждем полные трибуны, как мы сегодня увидели на тренировке.
Это было полезно для нас – ребята очень старались на тренировке благодаря болельщикам.
Столько глаз, которые следят за выполнением каждого упражнения – тут хочешь – не хочешь, а будешь работать на максимуме, – сказал главный тренер СКА.
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