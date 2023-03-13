Билялетдинов о том, что его называют легендой хоккея: «Я пока не дорос. У меня много хоккейных примеров, кого я уважаю, они легенды для меня»

ответил на вопрос о том, ощущает ли себя легендой хоккея.

– Вас очень многие, причем, не только в Казани и в « », называют легендой хоккея. Вы ощущаете себя таким?

– Нет, не ощущаю.

Я сам с большим уважением отношусь к хорошим спортсменам, людям, ценю их труд, то, что они делают. У меня много хоккейных примеров, кого я уважаю, и они действительно для меня легенды. Я пока до этого не дорос.

– И такой цели для себя не ставите?

– Я на эти вещи не обращаю внимания, стараюсь делать свою работу и люблю ее, ценю. Стараюсь делать её хорошо.

– С вашей точки зрения работа главного тренера – это больше про тактику или мотивацию?

– Тренер должен быть и мотиватором, конечно. Помимо этого есть рабочая часть, которая касается льда, тренировок.

Ты как руководитель должен сказать, попросить так, чтобы люди поняли. Я считаю, все в комплексе – должно быть и то, и другое.

– Расскажите о ваших требованиях? Это дисциплина, вы – строгий тренер?

– Это простые требования – выполнять свою работу хорошо.

– И все? Никакого секрета нет?

– Абсолютно нет. Каждый должен заниматься своим делом.

Спортсмен должен выполнять работу хорошо: приходить и готовиться, выполнять то, что обязан, подготовить себя к игре и сыграть так, чтобы люди пришли и получили удовольствие.

Это определенное требование к себе, которое он должен выполнять, и это нормально. Человек приходит и делает свою работу, – сказал главный тренер «Ак Барса».