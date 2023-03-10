Воробьев о 3:6 от «Автомобилиста»: «Ужасный первый период, два гола в меньшинстве. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь»
Илья Воробьев считает, что у «Металлурга» был ужасный 1-й период в игре с «Автомобилистом».
Команда из Магнитогорска проиграла пятый матч серии Кубка Гагарина (2-3) со счетом 3:6.
«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.
После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание – лезть на пятак и нагружать.
Отсутствие Керрана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.
Как мотивировали команду при 0:5? Еще раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдет, вторая зайдет – игра может перевернуться. Перевернулась только на три», – сказал главный тренер «Металлурга».
Половина команды туда же
Дронов , что с тобой вообще ??? Ты зря пыжанул с НХЛ , там не заиграл и тут вообще просрал сезон из за этого, ни себе не людям !