Воробьев о 3:6 от «Автомобилиста»: «Ужасный первый период, два гола в меньшинстве. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь»

считает, что у «Металлурга» был ужасный 1-й период в игре с « ».

Команда из Магнитогорска проиграла пятый матч серии Кубка Гагарина (2-3) со счетом 3:6.

«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.

После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание – лезть на пятак и нагружать.

Отсутствие Керрана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.

Как мотивировали команду при 0:5? Еще раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдет, вторая зайдет – игра может перевернуться. Перевернулась только на три», – сказал главный тренер « ».