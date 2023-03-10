Воробьев о 3:6 от «Автомобилиста»: «Ужасный первый период, два гола в меньшинстве. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь»

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Коди Керран Хоккей

Илья Воробьев считает, что у «Металлурга» был ужасный 1-й период в игре с «Автомобилистом».

Команда из Магнитогорска проиграла пятый матч серии Кубка Гагарина (2-3) со счетом 3:6.

«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.

После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание – лезть на пятак и нагружать.

Отсутствие Керрана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.

Как мотивировали команду при 0:5? Еще раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдет, вторая зайдет – игра может перевернуться. Перевернулась только на три», – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Да ладно чо ты. Еще 1матч и ты сваливаешь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magnit102
УЖАСНЫЙ тут один,ГТ!!! Сколько можно ещё слушать этот бред 🤦🤷???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Некрасов
Воробьев на выход !
Половина команды туда же
Дронов , что с тобой вообще ??? Ты зря пыжанул с НХЛ , там не заиграл и тут вообще просрал сезон из за этого, ни себе не людям !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ионов
Керрана нет в большинстве потому что не забивал? Илья Петрович, очнись, у тебя ВООБЩЕ НИКТО В БОЛЬШИНСТВЕ НЕ ЗАБИВАЛ!!!! Ты таким образом вообще никого не выводи на большинство, оно так и так не работает
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stepan Moris
Браво гениальный тренер! Гнать его прям сейчас, не надо ждать! Один матч можно и без него сыграть. Хорошо, что самой унылой команде первого раунда ПО осталось помучится один матч. Болельщиков Металлурга с окончанием переживаний. Остается надеятся, что в следующем сезоне разгонят этих дармоедов вместе с … даже не знаю как его назвать, короче с Воробьевым. А сегодня виноват будет АВТОбус))) Автомобилист с победой!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
#Воробьевуходи
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий