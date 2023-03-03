«Чтобы порнографией была вся игра – такого в сезоне не было». Тренер «Лады» после 0:5 от АКМ в плей-офф ВХЛ

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Главный тренер «Лады» назвал поражение от АКМ (0:5) в Кубке Петрова порнографией. 

Счет в серии первого раунда стал 2-3, тольяттинцы проиграли третий матч подряд. 

«Не хотелось приходить сюда, говорить о матче что-то, но такая доля – принять этот позор. Что-то по игре не могу сказать. В сезоне были порнографические периоды, но такого, чтобы вся игра была порнографией – не было. Вместе с тем, эта игра ничего не значит кроме одной победы.

Хочу извиниться перед болельщиками и хочу заверить, что мы будем бороться до конца. В моей тренерской карьере, когда я был помощником главного тренера, были результаты 11:0 и 11:1 с «Динамо» и «Ак Барсом» в плей-офф, и следующие матчи складывались для нас очень сложно.

Лекарство одно – сделать выводы и забыть сегодняшний матч. Время на подготовку есть, будем бороться до конца», – сказал Валерий Белов

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