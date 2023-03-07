Овечкин после 2:4 с «Кингс»: «Нужно начинать лучше. Две матча подряд входим в игру медленно, действуем мягко»

сказал, что « » нужно лучше проводить стартовые отрезки матчей.

Сегодня «Кэпиталс» проиграли « » (2:4) в матче регулярного чемпионата . В прошлой игре клуб из столицы США победил «Сан-Хосе» (8:3), при этом после первого периода счет был 0:2.

«Очевидно, что нам нужно начинать лучше. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко.

Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», – сказал капитан «столичных» после игры.

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