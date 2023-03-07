Овечкин после 2:4 с «Кингс»: «Нужно начинать лучше. Две матча подряд входим в игру медленно, действуем мягко»

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сказал, что «Вашингтону» нужно лучше проводить стартовые отрезки матчей.

Сегодня «Кэпиталс» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В прошлой игре клуб из столицы США победил «Сан-Хосе» (8:3), при этом после первого периода счет был 0:2. 

«Очевидно, что нам нужно начинать лучше. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко.

Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», – сказал капитан «столичных» после игры. 

Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

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