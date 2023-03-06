Вратарь «Бостона» Улльмарк – главный претендент на «Везину». Сорокин и Хеллибак – в числе фаворитов

Теги рейтинги Айлендерс Бостон НХЛ Виннипег Илья Сорокин Линус Улльмарк Коннор Хеллибак Хоккей

Линус Улльмарк называется главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ в этом сезоне.

ESPN опросил представителей профессиональной ассоциации журналистов, которые принимают участие в голосованиях при выборе победителей индивидуальных призов в НХЛ.

Но важно отметить, что приз «Везина Трофи» – награда, за которую в том числе свои голоса отдают генеральные менеджеры клубов лиги.

По мнению журналистов, лидером в данной номинации считается голкипер «Бостона» Линус Улльмарк, который сыграл 39 матчей в этом регулярном чемпионате, одержал 33 победы, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков

В число фаворитов и конкурентов шведа входят Илья Сорокин («Айлендерс») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

Сорокин провел 47 игр в чемпионате, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Хеллибак пропускает в среднем 2,62 шайбы и отражает 91,1% бросков после 48 сыгранных матчей, в которых он одержал 27 побед.

6 комментариев

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PatologoanatoM
В этом году с индивидуальными призами пока никакой интриги нет от слова совсем, за 3/4 до конца сезона все понятно в принципе.
Харт, Линдсей и Арт - МакДэвид
Везина - Улльмарк
Колдер - Бенирс
Селке - Бержерон( какой там у него уже будет 6,7?)
Норрис - вот тут маленькое сомнение присутствует, но если ЭК до сотки дотянется то без вариктв ему дадут, у Моррисси с Далином шансов почти нет
Леди Бинг - на Джека Хьюза ставлю

Сборные сезона будут:
1ая:
Капризов - МакДэвид - Паста
Моррисси - ЭК
Улльмарк

2ая:

Робертсон - Драйз/Тейдж - Кучер
Далин - Хэмилтон
Хелибайк
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al77
Бостон с таким отрывом идет, что вероятно побьет рекорды.
и странно было бы если Везину взял не их вратарь, команды которая пропустила существенно меньше остальных.
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melmi
Ответ Фёдор Кузнецов
Если представить что Ульмарк завалит концовку, сто очень вряд ли, тогда думаю Илье дадут
Он не завалит . У него команда как часы работает . Регулярка топовая . И тот случай когда у всех все получается . Тем более они ротируют вратарей. Он свеж, уверен в себе и игру хорошую показывает ( смотрел последний их матч с Рейнджерс)
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Ильмир Зайнапов
Илья конечно тоже заслуживает
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Фёдор Кузнецов
Если представить что Ульмарк завалит концовку, сто очень вряд ли, тогда думаю Илье дадут
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Ферзь на р1
Да тут швед без вариантов
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