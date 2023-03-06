Вратарь «Бостона» Улльмарк – главный претендент на «Везину». Сорокин и Хеллибак – в числе фаворитов

Линус Улльмарк называется главным претендентом на приз лучшему вратарю в этом сезоне.

ESPN опросил представителей профессиональной ассоциации журналистов, которые принимают участие в голосованиях при выборе победителей индивидуальных призов в НХЛ.

Но важно отметить, что приз «Везина Трофи» – награда, за которую в том числе свои голоса отдают генеральные менеджеры клубов лиги.

По мнению журналистов, лидером в данной номинации считается голкипер « » , который сыграл 39 матчей в этом регулярном чемпионате, одержал 33 победы, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков

В число фаворитов и конкурентов шведа входят Илья Сорокин (« ») и Коннор Хеллибак (« »).

Сорокин провел 47 игр в чемпионате, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Хеллибак пропускает в среднем 2,62 шайбы и отражает 91,1% бросков после 48 сыгранных матчей, в которых он одержал 27 побед.