Вратарь «Бостона» Улльмарк – главный претендент на «Везину». Сорокин и Хеллибак – в числе фаворитов
Линус Улльмарк называется главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ в этом сезоне.
ESPN опросил представителей профессиональной ассоциации журналистов, которые принимают участие в голосованиях при выборе победителей индивидуальных призов в НХЛ.
Но важно отметить, что приз «Везина Трофи» – награда, за которую в том числе свои голоса отдают генеральные менеджеры клубов лиги.
По мнению журналистов, лидером в данной номинации считается голкипер «Бостона» Линус Улльмарк, который сыграл 39 матчей в этом регулярном чемпионате, одержал 33 победы, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков
В число фаворитов и конкурентов шведа входят Илья Сорокин («Айлендерс») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
Сорокин провел 47 игр в чемпионате, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,5% бросков.
Хеллибак пропускает в среднем 2,62 шайбы и отражает 91,1% бросков после 48 сыгранных матчей, в которых он одержал 27 побед.
Харт, Линдсей и Арт - МакДэвид
Везина - Улльмарк
Колдер - Бенирс
Селке - Бержерон( какой там у него уже будет 6,7?)
Норрис - вот тут маленькое сомнение присутствует, но если ЭК до сотки дотянется то без вариктв ему дадут, у Моррисси с Далином шансов почти нет
Леди Бинг - на Джека Хьюза ставлю
Сборные сезона будут:
1ая:
Капризов - МакДэвид - Паста
Моррисси - ЭК
Улльмарк
2ая:
Робертсон - Драйз/Тейдж - Кучер
Далин - Хэмилтон
Хелибайк
и странно было бы если Везину взял не их вратарь, команды которая пропустила существенно меньше остальных.