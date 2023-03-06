«Догоняю Бэкстрема – такая задница! Как подобраться, понять не могу. Стою с Малкиным на вбрасывании, думаю: вот бы сфотографироваться». Кагарлицкий о звездах
Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как не мог отобрать шайбу у Никласа Бэкстрема из-за его габаритов.
– Вы играли за Новокузнецк, когда в НХЛ объявили локаут. Как игралось против команд, куда приехали звезды из-за океана? Например, против московского «Динамо», за которое выступал Овечкин.
– Да, помню. Еду, догоняю Никласа Бэкстрема, а у него такая задница! Я понять не могу, как подобраться, с какой стороны, чтобы шайбу у него отобрать.
Вспоминаю, как за «Магнитку» играли Малкин, Гончар, Зуккарелло. Помню, как мы выступали в меньшинстве, и меня поставили на вбрасывание с Малкиным.
Стою, думаю: вот бы сфотографироваться. Понимаю, что силой у Жени шайбу никак не выиграю. Хотел вперед ее из зоны выкинуть сразу же.
И только раз вперед, а Евгений Малкин у меня спокойненько так шайбу выигрывает, пас Гончару на клюшку, тот размахивается и отдает передачу на Мозяку (Сергея Мозякина), Сергей – бац, в пустые. Думаю – куда я попал? – сказал нападающий «Ак Барса».
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