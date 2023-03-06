«Догоняю Бэкстрема – такая задница! Как подобраться, понять не могу. Стою с Малкиным на вбрасывании, думаю: вот бы сфотографироваться». Кагарлицкий о звездах

Теги Ак Барс Металлург Мг Вашингтон Дмитрий Кагарлицкий Евгений Малкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем КХЛ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как не мог отобрать шайбу у Никласа Бэкстрема из-за его габаритов.

– Вы играли за Новокузнецк, когда в НХЛ объявили локаут. Как игралось против команд, куда приехали звезды из-за океана? Например, против московского «Динамо», за которое выступал Овечкин.

– Да, помню. Еду, догоняю Никласа Бэкстрема, а у него такая задница! Я понять не могу, как подобраться, с какой стороны, чтобы шайбу у него отобрать.

Вспоминаю, как за «Магнитку» играли Малкин, Гончар, Зуккарелло. Помню, как мы выступали в меньшинстве, и меня поставили на вбрасывание с Малкиным.

Стою, думаю: вот бы сфотографироваться. Понимаю, что силой у Жени шайбу никак не выиграю. Хотел вперед ее из зоны выкинуть сразу же.

И только раз вперед, а Евгений Малкин у меня спокойненько так шайбу выигрывает, пас Гончару на клюшку, тот размахивается и отдает передачу на Мозяку (Сергея Мозякина), Сергей – бац, в пустые. Думаю – куда я попал? – сказал нападающий «Ак Барса».

6 комментариев

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Шлёма Презерман
Ответ Deathspell Omega
Че удивляться, если я ещё в советское время читал, что тот же Макаров, например, не мог себе джинсы купить - на его задницу не налазили...
Да, Титов тоже рассказывал про свое первое появление в раздевалке Калгари: "У всех ноги как ноги, а у меня как у слона. Вся раздевалка сбежалась поглядеть. Покупка штанов всегда была головной болью. А тут в Калгари захожу случайно в магазин для сверхтучных - это же рай какой-то! Джинсов закупил сразу с полдюжины, ушил потом по талии в ателье - и наконец-то решил проблему."
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Slatax
Ответ Шлёма Презерман
То Сушинский задницей Ягра восхищался, то Каргалицкий задницей Бэкстрема. Но ни разу не слышно, чтоб кто-то восхищался задницей кого-нибудь из наших. То ли наши жопы не такие большие, то ли еще что.
Тут недавно Флери удивлялся заднице Капризова
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Angryslon
Ответ Шлёма Презерман
То Сушинский задницей Ягра восхищался, то Каргалицкий задницей Бэкстрема. Но ни разу не слышно, чтоб кто-то восхищался задницей кого-нибудь из наших. То ли наши жопы не такие большие, то ли еще что.
Задницей Ягра не только Сушинский восхищался, а даже покойный Валерий Константинович Белоусов.
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Deathspell Omega
Ответ Шлёма Презерман
То Сушинский задницей Ягра восхищался, то Каргалицкий задницей Бэкстрема. Но ни разу не слышно, чтоб кто-то восхищался задницей кого-нибудь из наших. То ли наши жопы не такие большие, то ли еще что.
Че удивляться, если я ещё в советское время читал, что тот же Макаров, например, не мог себе джинсы купить - на его задницу не налазили...
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Deathspell Omega
Причем Бэкстрем то еще не самый мощный центрфорвард..
+3
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Шлёма Презерман
То Сушинский задницей Ягра восхищался, то Каргалицкий задницей Бэкстрема. Но ни разу не слышно, чтоб кто-то восхищался задницей кого-нибудь из наших. То ли наши жопы не такие большие, то ли еще что.
+2
-2
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