Ротенберг о СКА: «Есть лидер нашей страны, уважаемые люди – берем пример с лучших. Использовать сильные стороны против противника – философия дзюдо»

Теги СКА Владимир Путин дзюдо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что СКА использует методики дзюдо.

Питерский клуб обыграл минское «Динамо» (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

«Сильные стороны соперника использовать против самого соперника – это философия дзюдо. Есть уважаемые люди, лидер нашей страны [Владимир Путин]. Мы также используем эти методики. Берем пример с лучших.

Важная победа, спасибо команде, сыграли единым кулаком. Я говорил до начала серии, что нам нужна спортивная злость. Плей-офф – совершенно новый турнир. Все начинается сначала.

Каждый игрок должен выйти на новый уровень.

Сильный соперник, много канадцев. Вы и сегодня, и в предыдущей игре видели канадский стиль, провокации, лезут под кожу.

Это хоккей. Нам нужно уметь держать удар, не вестись на грязные канадские штучки и на провокации отвечать голами.

Это хоккей, часть плей-офф, побеждает всегда команда, которая сильнее духом, дружнее. Сегодня вы это увидели. Мы вернулись в игровой режим»,  – сказал главный тренер СКА.

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30 комментариев

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Ноу Нейм
Роман конченный, что нового от него нового желаете услышать
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Silky Mitts
Странный товарищ этот Ротенберг - человек он относительно молодой, есть неиллюзорный шанс, что будет ещё отнекиваться от своих слов и клеймить неотца со всей придворной сворой. Не проще ли промолчать и сойти за идиота, чем открыть рот и развеять все сомнения?
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Alex Zimin
Представляю ,Барри Торц такой сидит на пресс-конференции: "У нас лидер вон старина Джо , в порядке до сих пор, мы с него берем пример... к чему я это сказал, да я не знаю сам , сказали лижи...а я человек исполнительный"
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Сергей Вольфрам
Ответ Valentin Efimenko
читая вот это все хочется перефразировать классика : никогда не говори, что глубже быть не может. будь осторожен, Ротенберг возможен.
ахаахаха,в точку!
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Михаил Максаков
Ротенберг: «Есть лидер нашей страны, а мой батя ходил с ним в одну секцию по борьбе - вот такой вот у меня карьерный лифт получился»
+4
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bes_na_tatami
Ответ Ебздрогыч
Глубже, Рома, надо еще глубже!
так он вроде не нуждается?)
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Евгений Кузнецов
Волосы с языка убери
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Сергей Вольфрам
фу,вот просто,фу!
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Sanan1908
Причем тут путин то спрашивается 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Atsuktuvas
В мультяхе "Охотники за привидениями" был персонаж по имени Лизун. Не знаю, почему вспомнил... ))
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Valentin Efimenko
Ответ Ебздрогыч
Глубже, Рома, надо еще глубже!
читая вот это все хочется перефразировать классика : никогда не говори, что глубже быть не может. будь осторожен, Ротенберг возможен.
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psa.1207
«Вместе шли, вместе и висеть».
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vizl
здесь должен быть блюющий смайлик
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Сергей Орлов
Не, он реально прихехе. И сбоку бантик.
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Эдмонд
Молодец, Йожик! Кхе, кхе...
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Ми Ша
Получается как в сказке про репку, Назар,Крикунов,Кожевников и ещё с десяток полизунов встали в очередь к Ротану,а тот тянется языком к тому кто сильную сторону превращает в слабую
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Tungus85
Глубже давай. Лидер старый, плохо чувствует
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HoratioH
Господи, как же это жалко. фетисов, ротенберг или ещё кто-то в каждой своей речи пытаются сделать реверанс пыне. Как собачки ноги своему хозяину вылизывают
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Lanc
Если правильно использовать дзюдо, можно стать миллиардером, не имея мозгов.
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Evgueniy
Высоко метит :)
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Ми Ша
Ха-ха-ха … Как легко ошибиться в словах лидер и лузер
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Анатолий Magicbrain
Роман «до самых гланд» Ротенберг
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Алексей Тарлыков
Что творится в его голове?!
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VIDEO MIX
Мастерски лизнул ))
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Ярик01
Можно очередной перстень запилить или даже орден за победу над очередными канадцами
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