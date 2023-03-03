Ротенберг о СКА: «Есть лидер нашей страны, уважаемые люди – берем пример с лучших. Использовать сильные стороны против противника – философия дзюдо»

рассказал, что СКА использует методики дзюдо.

Питерский клуб обыграл минское « » (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

«Сильные стороны соперника использовать против самого соперника – это философия дзюдо. Есть уважаемые люди, лидер нашей страны [ ]. Мы также используем эти методики. Берем пример с лучших.

Важная победа, спасибо команде, сыграли единым кулаком. Я говорил до начала серии, что нам нужна спортивная злость. Плей-офф – совершенно новый турнир. Все начинается сначала.

Каждый игрок должен выйти на новый уровень.

Сильный соперник, много канадцев. Вы и сегодня, и в предыдущей игре видели канадский стиль, провокации, лезут под кожу.

Это хоккей. Нам нужно уметь держать удар, не вестись на грязные канадские штучки и на провокации отвечать голами.

Это хоккей, часть плей-офф, побеждает всегда команда, которая сильнее духом, дружнее. Сегодня вы это увидели. Мы вернулись в игровой режим», – сказал главный тренер .