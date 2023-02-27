Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 40 очков в 57 играх

Защитник « » сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).

Россиянин набрал 40-е (7+33) очко в текущем чемпионате , всего он провел 57 игр.

Сегодня за 22:06 (1:30 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 5 хитов, полезность – «минус 1».