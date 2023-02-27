Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 40 очков в 57 играх
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).
Россиянин набрал 40-е (7+33) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 57 игр.
Сегодня за 22:06 (1:30 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 5 хитов, полезность – «минус 1».
У Зубова, кстати, за первые 6 лет был результат 322 очка (64+258) за 380 игр (из 462), а у Маркова 207 очков (46+161) за 411 игр (из 492).