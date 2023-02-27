Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 40 очков в 57 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).

Россиянин набрал 40-е (7+33) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 57 игр.

Сегодня за 22:06 (1:30 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 5 хитов, полезность – «минус 1».

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2 комментария

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Zomourning33
У Гончара за первые 6 лет в НХЛ был результат 184 очка (74+110) за 364 матча (из 458 возможных). У Сергачева был результат 174 очка (36+138) за 362 матча (из 454). Тут стоит сказать, что Миша в первый сезон в Монреале сыграл всего 4 матча, а из следующих 5 лет из 372 матчей он пропустил лишь 14 игр. Но у Михаила и айс тайм в среднем на 3 минуты меньше. К тому же, он начал на 2 года раньше Сергея. Если выйдет на проектную мощность с 50-60 очками за сезон, то может побороться за верхние места по результативности среди наших защитников в будущем.
У Зубова, кстати, за первые 6 лет был результат 322 очка (64+258) за 380 игр (из 462), а у Маркова 207 очков (46+161) за 411 игр (из 492).
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Слово о полку Михалыча
Повторил свой рекорд по очкам за сезон, 50-55 было бы отлично выбить в этот раз
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