Сергачев против «Анахайма»: 32-я передача в сезоне (личный рекорд), драка с Джонсом, 4 броска и 2 хита за 21:14

сделал 32-ю передачу в сезоне в матче с « », обновив личный рекорд.

« » разгромила «Дакс» (6:1) в матче регулярного чемпионата .

На счету россиянина стало 39 (7+32) очков в 54 играх сезона при полезности «+12». Ему осталось набрать 1 балл, чтобы повторить личный бомбардирский рекорд (40 очков в сезоне-2017/18, 9+31 в 79 играх). При этом он установил новый личный рекорд по передачам (32).

Сегодня Сергачев (21:14, 2:29 – в большинстве, 2:34 – в меньшинстве, «+1») отметился также 4 бросками и 2 силовыми приемами.

В начале третьего периода Михаил провел короткую драку с форвардом «Анахайма» Максом Джонсом.