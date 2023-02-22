Сергачев против «Анахайма»: 32-я передача в сезоне (личный рекорд), драка с Джонсом, 4 броска и 2 хита за 21:14

Теги драки Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Михаил Сергачев Макс Джонс Хоккей

Михаил Сергачев сделал 32-ю передачу в сезоне в матче с «Анахаймом», обновив личный рекорд.

«Тампа» разгромила «Дакс» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На счету россиянина стало 39 (7+32) очков в 54 играх сезона при полезности «+12». Ему осталось набрать 1 балл, чтобы повторить личный бомбардирский рекорд (40 очков в сезоне-2017/18, 9+31 в 79 играх). При этом он установил новый личный рекорд по передачам (32).

Сегодня Сергачев (21:14, 2:29 – в большинстве, 2:34 – в меньшинстве, «+1») отметился также 4 бросками и 2 силовыми приемами.

В начале третьего периода Михаил провел короткую драку с форвардом «Анахайма» Максом Джонсом. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий