Бочаров об обмене в «Амур» из «Салавата»: «Решение всех сторон. Супруга была супер-спокойной и иногда даже меня успокаивала»

сказал, что обмен в « » из «Салавата» был коллективным решением.

В 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за уфимцев 31-летний форвард набрал 9 (4+5) очков, в 25 играх за хабаровский клуб – 12 (5+7) баллов.

– Как произошел обмен из « » в «Амур»?

– Я хотел играть, и спасибо хабаровчанам за то, что предоставили мне эту возможность.

– Получается, инициатором обмена были вы?

– Думаю, правильнее сказать, что это было решением всех сторон.

– Как вы можете описать первую половина сезона в «Салавате Юлаеве»?

– Мы хорошо выступали, на каком-то этапе шли в лидирующей группе Востока. Мы хорошо играли как команда.

– А в личном плане?

– Все было нормально. Нет, правда, все было достаточно хорошо, но в спорте сегодня ты здесь, а завтра можешь перейти в другую команду, и это абсолютно нормально.

– Вам «прилетало» от уфимских болельщиков в соцсетях?

– Какого-то негатива не было. Но вообще я стараюсь абстрагироваться от этого и не обращать внимания на комментарии. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Болельщики «Салавата Юлаева» привыкли к высоким стандартам и они хотят от игроков побед. В этом нет ничего такого.

– Ваша супруга во время обмена была на последнем месяце беременности. Вы ее как-то успокаивали в этот период?

– Не знаю, как она на это внутренне реагировала, но со мной она была супер-спокойной и иногда даже меня успокаивала, старалась меня держать в хорошей психологический форме.

– Семья сейчас с вами?

– Да, 23 декабря родилась дочка, а 31 января Полина с детьми уже прилетела в Хабаровск. Теперь вся семья в сборе, – сказал Бочаров.