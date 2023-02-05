Федоров о поражении от «Барыса»: «ЦСКА контролировал игру два периода. При трех голах мы контролировали шайбу в своей зоне, и отдали ее»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Барыс Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Барыса» (5:6 ОТ).

«Соперника – с победой. В общем играли быстро, здорово, с шайбой, получилось забить.

Мы первые два периода контролировали игру, были небольшие ошибки в зоне обороны, но до третьего периода, когда забили важный четвертей гол. Потом не смогли справиться с эмоциями, при трех голах мы контролировали шайбу в своей зоне, и отдали ее сопернику.

А соперник завершил все эти моменты заброшенными шайбами. Последовал овертайм,  а там все случилось так, как случилось. Позиционно немножко проиграли и получили ненужный гол.

Поэтому, в принципе, уже удалось кое-что посмотреть, почему нам забили и как, но это останется внутри нашей команды, внутри тренерского штаба.

К сожалению, не смогли довести дело до победы, хотя имели все шансы. Ребята отработали, вели правильную игру, но индивидуально не сложилась концовка третьего периода.

Самое нездоровое, что мы владели шайбой, это расстраивает и огорчает. Если бы мы не владели шайбой и соперник бы нас обыграл, то другая история.

Но когда мы владеем шайбой в своей зоне, смотрим вперед в поле, нападающие открыты и мы делаем ненужные телодвижения, теряем шайбу до нашей синей линии и получаем три гола ненужных.

Ничего, разберем, это часть нашей программы, поэтому готовимся к следующей игре на выезде. Будет хороший тест для нас, я думаю, мы все поправим. И вернем тот хоккей, который приносит результат», – сказал главный тренер ЦСКА.

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7 комментариев

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Ответ AAAARMEEC
Подай в ОтставкУ Федоров! Нам нужен Никитин
Локомотиву он тоже нужен. Его они и продлили еще на 2 будущих сезона.
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*BG*
Ответ Сергей Богодухов
Фёдоров,ты видел своих вратарей? Какого черта вернули этого Шарыченкова из аренды? Пусть бы там парень играл. Почему молодёжь не заиграть с начала сезона? Почему защитников заигрываешь а вратарей нет? Помяни мои слова в плей-офф, тебя именно вратарская позиция отправит в отставку....
Шарыченков не в аренде был. У него контракт закончился с СЮ. На роль второго голкипера он, в принципе, подходит. Недорогой, с опытом игры в ЦСКА, и в ПО. А насчет молодняка. Просили поставить Скотникова, после сухаря, а он от Куньлуня напропускал. Нет в системе ЦСКА в ВХЛ / МХЛ вратаря способного в ПО тащить. На данный момент. Никто не будет эксперименты ставить в ПО. Игры в регулярке и в ПО - несопоставимы по накалу. Там выходят на первый план наличие опыта игры в ПО, физика и стрессоустойчивость. У Рейдеборна и Шарыченкова есть опыт игр в ПО. Рейдеборн и за свою сборную играл на серьезных турнирах. Их и готовят. ПО покажет на что мы с этими вратарями наиграем.
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AAAARMEEC
Подай в ОтставкУ Федоров! Нам нужен Никитин
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AAAARMEEC
ГНАТЬ ТЕБЯ ФЕДОРОВ В ШЕЮ!
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Олег Васин
Когда ты уже признаешь , что нет у тебя нормального воротчика? Нет уверенности в последнем рубеже - нет уверенности у команды.
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Сергей Богодухов
Фёдоров,ты видел своих вратарей? Какого черта вернули этого Шарыченкова из аренды? Пусть бы там парень играл. Почему молодёжь не заиграть с начала сезона? Почему защитников заигрываешь а вратарей нет? Помяни мои слова в плей-офф, тебя именно вратарская позиция отправит в отставку....
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Николай Колосов
УСТРИЦЫ во главе с тренером!!И как солнце из за туч СВОЮ ОТДДАЛИ!! Урок нам на всю жизнь!! Идем дальше
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