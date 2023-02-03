Епанчинцев о матче с «Авангардом»: «Не хватило третьего гола, который мог все решить в основное время. Содержание игры понравилось»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2 Б).

«Содержание игры сегодня понравилось, особенно второй период, когда мы переиграли соперников по броскам. Не хватило третьего гола, который мог все решить в основное время.

К сожалению, в своей зоне в конце вот эти полторы минутки недотерпели. Но вот это огромное желание победить есть, оно необходимо.

заслужил играть в своим выступлением в МХЛ. Здорово действует, здорово его звено выглядит, – сказал главный тренер « ».