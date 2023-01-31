Ларионов о Федотове: «У Конюшкова зрелое сознание, а у Макса – нет, ему 15 лет в сознании. Он старается, но еще нет рациональности, как у Лидстрема в «Детройте»

Теги Торпедо Никлас Лидстрем Игорь Ларионов КХЛ Максим Федотов Богдан Конюшков Хоккей

Игорь Ларионов высказался об игре 21-летнего защитника Максима Федотова.

– На протяжении всего сезона с открытым ртом смотрю за игрой Максима Федотова. У него невероятный прогресс. Как охарактеризуете его как тренер?

– А я недоволен игрой Максима [в матче со СКА]. Он начал матч в нападении, ведь у нас многие ребята не играли. Мы просмотрели вместе все его игровые отрезки с Минском.

Мне нравится его прогресс – вопросов нет, но всегда хочешь большего. Я хвалю и поддерживаю игроков, но требую от них большего. Не наш принцип – попадать в зону комфорта.

Когда имеешь на плечах юную голову, когда в 20 лет получаешь столько игрового времени, конечно, можно делать скидку на молодость.

Но это и колоссальнейший опыт, который ребята приобретают по ходу сезона. Видишь много элементов его игры и понимаешь, что невозможно опередить время – если ему 20 лет, то он не будет действовать, как 30-летний. Это сознание молодого хоккеиста.

По Конюшкову я могу сказать, что у него зрелое сознание, а по Максу – нет. В сознании ему лет 15. Он играет, старается, но пока еще нет рациональности, как у Никласа Лидстрема в «Детройте».

Но мы к этому придем. Федотов об этом знает. Тренер должен держать руку на пульсе и помогать ребятам не падать вниз при неудачных матчах.

Надо поддержать их и дать возможность идти дальше. Пусть будет спад на две-три игры из-за совсем юного сознания и отсутствия опыта, когда можно компенсировать физику интеллектом, – сказал главный тренер «Торпедо».

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4 комментария

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Workaholic
Нууу уж, по Лидстрему то всех равнять, тоже знаете... )))
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Владимир Черный
Человек (Игорь Николаевич Ларионов) не удивляет как Тренер, а удивляет как Человек, с большой буквы это пишу, такого не было в нашем хоккее, вы уж извинити ... не на столько мне много лет что бы спорить со "старожиломи хоккея" мне всего 48 ))) , но то что Торпедо с приходом Игоря Николаевича и всего ТШ , это весь персонал, начиная с ГТ и заканчивая Галиной, которая уже всем нам полюбилась ))), я влюбился в наше Торпедо, это Команда будующего хоккея, пока это мало кто понимает ..... к сожалению ... но тот подход к хоккею ... к хоккеистам (они же тоже люди 😀), персоналу, журналистам это так ЗДОРОВО, не хочу использовать иностранные слова ))). Да ... хочеться, очень хочеться что бы Торпедо завоевало Кубок Гагарина, но если по каким то обстоятельствам Игорь Николаевич покинет Торпедо, то хочу что бы его подход к хоккею был принят молодыми тренарами, которых у нас много, но ....много НО ... Сейчас живём тем что у нас есть, я люблю ВАС ТОРПЕДО за то что вы есть здесь и сейчас !!!!
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+2
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Алексей Дольский
Ответ Илья Долганов
Все рационально изложил: и похвалил, и в похвале основной минус указал - психолог
профессор, я бы сказал)
+1
0
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Илья Долганов
Все рационально изложил: и похвалил, и в похвале основной минус указал - психолог
+5
0
+5
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