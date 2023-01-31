Ларионов о Федотове: «У Конюшкова зрелое сознание, а у Макса – нет, ему 15 лет в сознании. Он старается, но еще нет рациональности, как у Лидстрема в «Детройте»

высказался об игре 21-летнего защитника .

– На протяжении всего сезона с открытым ртом смотрю за игрой Максима Федотова. У него невероятный прогресс. Как охарактеризуете его как тренер?

– А я недоволен игрой Максима [в матче со СКА]. Он начал матч в нападении, ведь у нас многие ребята не играли. Мы просмотрели вместе все его игровые отрезки с Минском.

Мне нравится его прогресс – вопросов нет, но всегда хочешь большего. Я хвалю и поддерживаю игроков, но требую от них большего. Не наш принцип – попадать в зону комфорта.

Когда имеешь на плечах юную голову, когда в 20 лет получаешь столько игрового времени, конечно, можно делать скидку на молодость.

Но это и колоссальнейший опыт, который ребята приобретают по ходу сезона. Видишь много элементов его игры и понимаешь, что невозможно опередить время – если ему 20 лет, то он не будет действовать, как 30-летний. Это сознание молодого хоккеиста.

По Конюшкову я могу сказать, что у него зрелое сознание, а по Максу – нет. В сознании ему лет 15. Он играет, старается, но пока еще нет рациональности, как у Никласа Лидстрема в «Детройте».

Но мы к этому придем. Федотов об этом знает. Тренер должен держать руку на пульсе и помогать ребятам не падать вниз при неудачных матчах.

Надо поддержать их и дать возможность идти дальше. Пусть будет спад на две-три игры из-за совсем юного сознания и отсутствия опыта, когда можно компенсировать физику интеллектом, – сказал главный тренер « ».