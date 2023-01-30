Горовиков о Третьяке на ЧМ-2008: «Возле гостиницы проезжала туристическая повозка, канадец-экскурсовод говорит: «Знаете, что вы видите легендарнейшего вратаря в хоккейной истории?»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Константин Горовиков Владислав Третьяк ЧМ по хоккею Хоккей

Константин Горовиков поделился историей о Владиславе Третьяке, произошедшей на ЧМ-2008.

– Увезли ли вы с собой из Канады, помимо золотой медали, интересные воспоминания, не касающиеся самих матчей?

– Есть история, которая меня удивила, но случилась не на самом стадионе.

Прямо возле гостиницы, где мы жили, прогуливался Владислав Александрович Третьяк, а мимо проезжала туристическая повозка. Видимо, какой-то канадец-экскурсовод катал по городу людей.

И вот он останавливается и говорит своим пассажирам: «А вы знаете, что сейчас вы видите легендарнейшего вратаря в хоккейной истории?».

Это меня удивило – то, как Канада подтвердила даже в такой ситуации свою любовь к игре.

Ведь мимо ехал человек, не имеющий прямого отношения к хоккею, но он знает Третьяка. Это меня тронуло, – сказал бывший нападающий сборной России.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vik444
В Канаде до сих пор в спортивных магазинах продают свитера Третьяка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Третьяк действительно легендарнейший вратарь в истории хоккея. Канадцы знают хоккей, они знают Третьяка.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий