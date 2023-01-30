Горовиков о Третьяке на ЧМ-2008: «Возле гостиницы проезжала туристическая повозка, канадец-экскурсовод говорит: «Знаете, что вы видите легендарнейшего вратаря в хоккейной истории?»
Константин Горовиков поделился историей о Владиславе Третьяке, произошедшей на ЧМ-2008.
– Увезли ли вы с собой из Канады, помимо золотой медали, интересные воспоминания, не касающиеся самих матчей?
– Есть история, которая меня удивила, но случилась не на самом стадионе.
Прямо возле гостиницы, где мы жили, прогуливался Владислав Александрович Третьяк, а мимо проезжала туристическая повозка. Видимо, какой-то канадец-экскурсовод катал по городу людей.
И вот он останавливается и говорит своим пассажирам: «А вы знаете, что сейчас вы видите легендарнейшего вратаря в хоккейной истории?».
Это меня удивило – то, как Канада подтвердила даже в такой ситуации свою любовь к игре.
Ведь мимо ехал человек, не имеющий прямого отношения к хоккею, но он знает Третьяка. Это меня тронуло, – сказал бывший нападающий сборной России.
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