Воробьев о 2:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра уровня плей-офф. «Металлургу» не хватает переломного гола»

Теги Ак Барс Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Хоккей

Илья Воробьев оценил поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все. В овертайме мы ошиблись, и это повлияло на результат.

Что потерялось в большинстве? Вот этот момент – надо завершать. Не хватает завершения, финального броска. Она [шайба] сегодня в плечо попала, вы видели…

У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола.

У Еременко была серьезная простуда. Долго болел ею. Тренировался первый раз с командой накануне. Будем смотреть по физике», – сказал главный тренер «Металлурга».

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6 комментариев

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srs
Ответ Stepan Moris
С очередным поражением нас! При очень достойной игре Металлурга сегодня, в команде присутствуют саботажники! Керран, Яковлев сколько можно косячить? И так игра идет очень тяжело, мало забитых шайб, дак еще эти двое ( + Дронов, Земчонок и Магнитогорский Месси)!!! Как можно быть такими утырками??? Прошу прощения, но других слов просто нет. В овертайме Зернов, спасибо, что просто был. Воробьев и остальные дармоеды на лавке, исправлять ситуацию будите?
Верните Зарипова и Мозякина!
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krasno-siniyman
Ответ Stepan Moris
С очередным поражением нас! При очень достойной игре Металлурга сегодня, в команде присутствуют саботажники! Керран, Яковлев сколько можно косячить? И так игра идет очень тяжело, мало забитых шайб, дак еще эти двое ( + Дронов, Земчонок и Магнитогорский Месси)!!! Как можно быть такими утырками??? Прошу прощения, но других слов просто нет. В овертайме Зернов, спасибо, что просто был. Воробьев и остальные дармоеды на лавке, исправлять ситуацию будите?
Погодите, а разве это не Лайпсик при втором голе дал себя просто объехать?
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Xell
Воробьев пиши по Собственному
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Xell
Что сложного в большинстве? Пас под бросок, все.
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Aleksander S
Ну сколько можно то??? Постоянно кривые и бездумные пасы, а игра в большинстве это вообще .....ц. Барсы с победой!
+4
0
+4
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Stepan Moris
С очередным поражением нас! При очень достойной игре Металлурга сегодня, в команде присутствуют саботажники! Керран, Яковлев сколько можно косячить? И так игра идет очень тяжело, мало забитых шайб, дак еще эти двое ( + Дронов, Земчонок и Магнитогорский Месси)!!! Как можно быть такими утырками??? Прошу прощения, но других слов просто нет. В овертайме Зернов, спасибо, что просто был. Воробьев и остальные дармоеды на лавке, исправлять ситуацию будите?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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