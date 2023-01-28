Воробьев о 2:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра уровня плей-офф. «Металлургу» не хватает переломного гола»

оценил поражение «Металлурга» от « » (2:3 ОТ).

«Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все. В овертайме мы ошиблись, и это повлияло на результат.

Что потерялось в большинстве? Вот этот момент – надо завершать. Не хватает завершения, финального броска. Она [шайба] сегодня в плечо попала, вы видели…

У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола.

У Еременко была серьезная простуда. Долго болел ею. Тренировался первый раз с командой накануне. Будем смотреть по физике», – сказал главный тренер « ».