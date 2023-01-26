Леонид Вайсфельд: «Выберу смотреть «Торпедо», чем «Ак Барс», если без задач. Но хоккей Билялетдинова эффективен по результату, счет на табло – главное»
Леонид Вайсфельд высказался о игровом стиле «Ак Барса» при Зинэтуле Билялетдинове.
– Приходит новый главный тренер и устанавливает свою модель игры.
Я недавно смотрел выступление Крикунова, и он говорит: «Все знают, как играет Билялетдинов». Это не критика и не комплимент, а просто данность. Для меня было очень большим удивлением, как быстро он эту систему выстроил.
Я понимаю, что там много игроков, которые при нем и ранее играли. Они прям ожили – Лукоянов, Глухов. Но все равно это впечатляет. Очень быстро. Я думал, что ему больше времени понадобится.
– «Ак Барс» показывает скучный хоккей?
– Для меня самое главное – это счет на табло.
Понятно, что если, без всяких задач, у меня будет выбор – смотреть «Торпедо» или «Ак Барс» – то я выберу Нижний Новгород. Но с точки зрения результата его хоккей эффективен, и я это поддерживаю. Но то, что он скучный – понятное дело.
– «Ак Барс» теперь фаворит плей-офф – как это считалось перед началом сезона?
– Один из, безусловно. Мы же видим, что творится на Востоке. Все очень плотно. Все будет зависеть от того, в какой форме команды подойдут к конкретным играм.
Условно, мы смотрим «Ак Барс» – «Авангард» и не можем заранее сказать, какая команда сильнее. Сегодня одни выиграют, а завтра – другие. Кто в какой форме, как лидеры, сколько травмированных. Всякие мелочи будут решать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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