Леонид Вайсфельд: «Выберу смотреть «Торпедо», чем «Ак Барс», если без задач. Но хоккей Билялетдинова эффективен по результату, счет на табло – главное»

высказался о игровом стиле « » при .

– Приходит новый главный тренер и устанавливает свою модель игры.

Я недавно смотрел выступление Крикунова, и он говорит: «Все знают, как играет Билялетдинов». Это не критика и не комплимент, а просто данность. Для меня было очень большим удивлением, как быстро он эту систему выстроил.

Я понимаю, что там много игроков, которые при нем и ранее играли. Они прям ожили – Лукоянов, Глухов. Но все равно это впечатляет. Очень быстро. Я думал, что ему больше времени понадобится.

– «Ак Барс» показывает скучный хоккей?

– Для меня самое главное – это счет на табло.

Понятно, что если, без всяких задач, у меня будет выбор – смотреть « » или «Ак Барс» – то я выберу Нижний Новгород. Но с точки зрения результата его хоккей эффективен, и я это поддерживаю. Но то, что он скучный – понятное дело.

– «Ак Барс» теперь фаворит плей-офф – как это считалось перед началом сезона?

– Один из, безусловно. Мы же видим, что творится на Востоке. Все очень плотно. Все будет зависеть от того, в какой форме команды подойдут к конкретным играм.

Условно, мы смотрим «Ак Барс» – «Авангард» и не можем заранее сказать, какая команда сильнее. Сегодня одни выиграют, а завтра – другие. Кто в какой форме, как лидеры, сколько травмированных. Всякие мелочи будут решать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .