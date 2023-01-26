Леонид Вайсфельд: «Выберу смотреть «Торпедо», чем «Ак Барс», если без задач. Но хоккей Билялетдинова эффективен по результату, счет на табло – главное»

Теги Ак Барс Торпедо Зинэтула Билялетдинов Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о игровом стиле «Ак Барса» при Зинэтуле Билялетдинове.

– Приходит новый главный тренер и устанавливает свою модель игры.

Я недавно смотрел выступление Крикунова, и он говорит: «Все знают, как играет Билялетдинов». Это не критика и не комплимент, а просто данность. Для меня было очень большим удивлением, как быстро он эту систему выстроил.

Я понимаю, что там много игроков, которые при нем и ранее играли. Они прям ожили – Лукоянов, Глухов. Но все равно это впечатляет. Очень быстро. Я думал, что ему больше времени понадобится.  

– «Ак Барс» показывает скучный хоккей?

– Для меня самое главное – это счет на табло.

Понятно, что если, без всяких задач, у меня будет выбор – смотреть «Торпедо» или «Ак Барс» – то я выберу Нижний Новгород. Но с точки зрения результата его хоккей эффективен, и я это поддерживаю. Но то, что он скучный – понятное дело.

– «Ак Барс» теперь фаворит плей-офф – как это считалось перед началом сезона?

– Один из, безусловно. Мы же видим, что творится на Востоке. Все очень плотно. Все будет зависеть от того, в какой форме команды подойдут к конкретным играм.

Условно, мы смотрим «Ак Барс» – «Авангард» и не можем заранее сказать, какая команда сильнее. Сегодня одни выиграют, а завтра – другие. Кто в какой форме, как лидеры, сколько травмированных. Всякие мелочи будут решать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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7 комментариев

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Dok.Polet
Только почему-то Вайс постоянно пытается комментировать Ак Барс.
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Человек Разумный
Ответ Вадим Симонов
Смотреть действительно тошно,но результат есть и этого не отнять.
Если тошнит,то не смотри...
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татарин Казанский
В каком месте его хоккей скучный. Всегда эмоциональный, зрелищный. Вайс всю жизнь Билу завидует похоже.
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Юрий Байбурдин
Да дуболомы Воронков,Лямкин,Дыняк это его хоккей пришли на смену Голубеву,Захарчуку ему самое главное грязь.Забили два гола и автобус,какая может быть игра.
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marshal .masha
Ответ Вадим Симонов
Смотреть действительно тошно,но результат есть и этого не отнять.
Может к гинекологу с тошнотой?
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Marienburg
Хоккей Билялетдинова перед его последней отставкой признавали пещерным сами казанские болельщики. Насколько он эффективен сейчас поглядим в марте-апреле. Будет понятно, перезагрузился мэтр, или на короткое время случился волшебный фреш дисциплины с чемоданом усатого вежливого людя
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Вадим Симонов
Смотреть действительно тошно,но результат есть и этого не отнять.
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