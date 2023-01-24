Помощнику главного тренера «Оттавы» Джонсу диагностировали БАС

У помощника главного тренера «Оттавы» Боба Джонса диагностирован БАС.

«У преданного члена нашей семьи, Боба Джонса, был диагностирован БАС.

Желание Боба и его семьи состоит в том, чтобы сделать смелый шаг и обнародовать его состояние, чтобы привлечь внимание к БАС, в то время как он борется с этой болезнью», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

Генменеджер сообщил, что 53-летний Джонс продолжит выполнять обязанности тренера. Он работает в клубе с сезона-2019/20.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.