Помощнику главного тренера «Оттавы» Джонсу диагностировали БАС

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У помощника главного тренера «Оттавы» Боба Джонса диагностирован БАС.

«У преданного члена нашей семьи, Боба Джонса, был диагностирован БАС.

Желание Боба и его семьи состоит в том, чтобы сделать смелый шаг и обнародовать его состояние, чтобы привлечь внимание к БАС, в то время как он борется с этой болезнью», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

Генменеджер сообщил, что 53-летний Джонс продолжит выполнять обязанности тренера. Он работает в клубе с сезона-2019/20.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

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4 комментария

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OperaSinger-SM
Помоги ему Господи
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Андрей
Здоровья
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dahli
Ответ vaslover
Дай Бог ему здоровья.
Уже, к сожалению, не дал :((
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Дай Бог ему здоровья.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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