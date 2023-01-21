Братья Жозефы были удалены за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга в матче «Питтсбург» – «Оттава». Их родители были на игре

Теги судьи Питтсбург Оттава НХЛ Матье Жозеф Пьер-Оливье Жозеф Хоккей

Братья Жозефы были удалены за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга в матче НХЛ.

Любопытный эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между «Питтсбургом» и «Оттавой» (4:1). 

Форвард «Сенаторс» Матье Жозеф (26 игр в сезоне, 9 очков, 2+7) и защитник «Пингвинс» Пьер-Оливье Жозеф (41 игра, 12 очков, 2+10) получили по 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга. 

Отметим, что на матче присутствовали родители хоккеистов. 

3 комментария

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pelod
технически момент не самый приянтый, но родители долго еще будут с улыбкой вспоминать.
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VintDV
Забавный момент:))) Оливье и Матье:)
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Камиль Мухаметшин
Реакция отца бесценна))
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