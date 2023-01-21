Братья Жозефы были удалены за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга в матче «Питтсбург» – «Оттава». Их родители были на игре

Братья Жозефы были удалены за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга в матче .

Любопытный эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между «Питтсбургом» и «Оттавой» (4:1).

Форвард «Сенаторс» (26 игр в сезоне, 9 очков, 2+7) и защитник «Пингвинс» Пьер-Оливье Жозеф (41 игра, 12 очков, 2+10) получили по 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой друг против друга.

Отметим, что на матче присутствовали родители хоккеистов.