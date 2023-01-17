Игорь Варицкий: «Не думаю, что СКА нуждался в хоккеистах «Витязя». Видимо, они посчитали, что их игроки сильнее»
Игорь Варицкий ответил на вопрос об интересе СКА к хоккеистам «Витязя».
– Вас часто связывают со СКА. Был интерес к игрокам с их стороны?
– Нет.
– Поссорились с ними?
– Нет. Мы ни с кем не ссорились. У них своих квалифицированных игроков очень много.
Видимо, они посчитали, что их игроки сильнее наших. Наверное, так и есть. У них очень сбалансированный состав. Честь и хвала. Не думаю, что они нуждались в наших игроках.
– Чем можете объяснить всплеск Степана Старкова, Александра Яремчука, Кирилла Рассказова?
– Всплеска нет. Просто ребята созрели, находятся в хорошем игровом возрасте.
Где-то они пересидели, а затем нашли свою команду, скорее всего. Вышли на ведущие роли у нас.
Я всегда говорил, что мы будем помогать игрокам. Главное – чтобы от них была обратная реакция, – сказал генеральный менеджер подмосковского клуба.
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