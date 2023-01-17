Игорь Варицкий: «Не думаю, что СКА нуждался в хоккеистах «Витязя». Видимо, они посчитали, что их игроки сильнее»

Игорь Варицкий ответил на вопрос об интересе к хоккеистам « ».

– Вас часто связывают со СКА. Был интерес к игрокам с их стороны?

– Нет.

– Поссорились с ними?

– Нет. Мы ни с кем не ссорились. У них своих квалифицированных игроков очень много.

Видимо, они посчитали, что их игроки сильнее наших. Наверное, так и есть. У них очень сбалансированный состав. Честь и хвала. Не думаю, что они нуждались в наших игроках.

– Чем можете объяснить всплеск , , ?

– Всплеска нет. Просто ребята созрели, находятся в хорошем игровом возрасте.

Где-то они пересидели, а затем нашли свою команду, скорее всего. Вышли на ведущие роли у нас.

Я всегда говорил, что мы будем помогать игрокам. Главное – чтобы от них была обратная реакция, – сказал генеральный менеджер подмосковского клуба.