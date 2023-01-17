НХЛ. «Вашингтон» примет «Миннесоту», «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» против «Сиэтла»

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«Вашингтон» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» будет противостоять «Сиэтлу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Анахайм
Дата проведения
18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Флорида
Дата проведения
18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Виннипег
Дата проведения
18 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Миннесота
Дата проведения
18 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Коламбус
Дата проведения
18 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Баффало
Дата проведения
18 января, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Детройт
Дата проведения
18 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сиэтл
Дата проведения
18 января, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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corazón blanco
Удачи Вашингтону, ну и надеюсь, что Александр порадует нас забитой шайбой!
0
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0
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j_jms
Ответ Герцог Анжуйский
Кейн давай, жги.
От погорельца такое просить негуманно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Герцог Анжуйский
Кейн давай, жги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
Минессота сильна!
Эх, как бы не наваляли нам!
Ржавым то умудрились проиграть даа раза.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Let’s go Caps!!!
Битва двух снайперов разных поколений из России,это мы смотрим
+1
-2
-1
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