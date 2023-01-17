НХЛ. «Вашингтон» примет «Миннесоту», «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» против «Сиэтла»
«Вашингтон» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» будет противостоять «Сиэтлу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 04.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Эх, как бы не наваляли нам!
Ржавым то умудрились проиграть даа раза.
Битва двух снайперов разных поколений из России,это мы смотрим