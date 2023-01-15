«Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ, выиграв 17 из первых 20 гостевых матчей в сезоне.

«Нью-Джерси» установил рекорд , выиграв 17 из первых 20 гостевых матчей в сезоне.

Сегодня «Девилс» обыграли « » (5:2). В текущем сезоне « » всего 3 раза проиграл на выезде – «Филадельфии» (2:5), «Рейнджерс» (3:4 ОТ) и «Каролине» (1:4).

Ранее трем командам удавалось выиграть 16 из первых 20 гостевых матчей в сезоне – «Бостону» (1929/30), «Чикаго» (2012/13) и «Вашингтону» (2019/20).

Команда под руководством Линди Раффа занимает 2-е место в Столичном дивизионе с 59 очками в 43 матчах.