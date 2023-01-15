«Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ, выиграв 17 из первых 20 гостевых матчей в сезоне

Теги Нью-Джерси Лос-Анджелес Линди Рафф НХЛ рекорды Хоккей

«Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ, выиграв 17 из первых 20 гостевых матчей в сезоне.

Сегодня «Девилс» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2). В текущем сезоне «Нью-Джерси» всего 3 раза проиграл на выезде – «Филадельфии» (2:5), «Рейнджерс» (3:4 ОТ) и «Каролине» (1:4). 

Ранее трем командам удавалось выиграть 16 из первых 20 гостевых матчей в сезоне – «Бостону» (1929/30), «Чикаго» (2012/13) и «Вашингтону» (2019/20). 

Команда под руководством Линди Раффа занимает 2-е место в Столичном дивизионе с 59 очками в 43 матчах. 

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5 комментариев

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Сергей Мернякин
Ответ Alex Shultz
с такой защитой, как у дьяволов кубки Стенли не вьіигрьівают. а вообще команда нравится, молодая, задорная
С какой защитой? Слежу за Нью -джерси пристально, проблем в защите не наблюдаю Хэмилтон плох ? Зигентхлаер ? Даже Сиверсон играет хорошо, хотя последнего пинали весь прошлый сезон с его показателем полезности -14 ) по этому в данном случае не надо про защиту у дьяволов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комнатный олень
Ответ Никита Алексеевич
Достойный рекорд,скоро это команда выйграет кубок стенли,молодая ей есть куда расти
Рановато авансы выдавать,пока только полсезона прошло,до этого сколько лет болото было.
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-1
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Alex Shultz
Ответ Никита Алексеевич
Достойный рекорд,скоро это команда выйграет кубок стенли,молодая ей есть куда расти
с такой защитой, как у дьяволов кубки Стенли не вьіигрьівают. а вообще команда нравится, молодая, задорная
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Проказник Кравец
Ох уж этот сантехник Линди Рафф)
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Никита Алексеевич
Достойный рекорд,скоро это команда выйграет кубок стенли,молодая ей есть куда расти
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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