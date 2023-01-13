Куинн Хьюз о Пирсоне и повторной операции: «С его травмой не разобрались должным образом. Не очень хорошая ситуация»

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Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз высказался о ситуации с травмой форварда Тэннера Пирсона.

30-летний нападающий выбыл до конца сезона после повторной операции на руке. Первую он перенес в ноябре. 

В текущем сезоне игрок набрал 5 (1+4) очков в 14 матчах при полезности «минус 9», 21 минуте штрафа и среднем времени на льду 13:40.

«Мне его жаль. Я имею в виду, что с его травмой не разобрались должным образом. Это не очень хорошая ситуация. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – сказал Хьюз. 

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