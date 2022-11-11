Форвард «Ванкувера» Пирсон выбыл на 4-6 недель. Он перенес операцию на руке

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Форвард «Ванкувера» Тэннер Пирсон выбыл на 4-6 недель.

30-летний нападающий перенес операцию на руке. Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». 

В текущем сезоне Пирсон набрал 5 (1+4) очков в 14 матчах при полезности «минус 9», 21 минуте штрафа и среднем времени на льду 13:40.

В четверг «Кэнакс» вызвали форварда Шелдона Дриса из АХЛ. В этом сезоне у него 1 (0+1) балл в 4 матчах в НХЛ.

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