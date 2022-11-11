Форвард «Ванкувера» Пирсон выбыл на 4-6 недель. Он перенес операцию на руке

Форвард выбыл на 4-6 недель.

30-летний нападающий перенес операцию на руке. Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

В текущем сезоне Пирсон набрал 5 (1+4) очков в 14 матчах при полезности «минус 9», 21 минуте штрафа и среднем времени на льду 13:40.

В четверг «Кэнакс» вызвали форварда Шелдона Дриса из . В этом сезоне у него 1 (0+1) балл в 4 матчах в .