«Рейнджерс» забрали Лешишина с драфта отказов «Вегаса», Фицджеральд перешел во «Флориду» из «Баффало»

Джейк Лешишин перешел в « » из « ».

Клуб из Нью-Йорка забрал 23-летнего нападающего с драфта отказов «Голден Найтс».

Канадец сыграл 22 матча в этом сезоне и не набрал результативных очков при полезности «минус 7» и игровом времени 09:35.

Также « » забрала защитника Кейси Фицджеральда с драфта отказов « ».

25-летний хоккеист сделал три голевых передачи при полезности «минус 1» в 23 играх регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 13:03.