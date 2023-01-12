«Рейнджерс» забрали Лешишина с драфта отказов «Вегаса», Фицджеральд перешел во «Флориду» из «Баффало»

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Джейк Лешишин перешел в «Рейнджерс» из «Вегаса».

Клуб из Нью-Йорка забрал 23-летнего нападающего с драфта отказов «Голден Найтс».

Канадец сыграл 22 матча в этом сезоне и не набрал результативных очков при полезности «минус 7» и игровом времени 09:35.

Также «Флорида» забрала защитника Кейси Фицджеральда с драфта отказов «Баффало».

25-летний хоккеист сделал три голевых передачи при полезности «минус 1» в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 13:03.

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